Carla Vizzotti llegó al país y habló sobre cuándo estarán masivamente disponibles las segundas dosis Sputnik V

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, brindó esta noche una conferencia de prensa en el aeropuerto internacional de Ezeiza a su regreso de la gira por Reino Unido, se informó oficialmente. Allí destacó los avances del sistema de vacunación, celebró el trabajo de Aerolíneas Argentinas, y contó cómo va a cuidarse tras su llegada al país: “No voy a hacer uso de la excepción”.

La titular de la cartera sanitaria arribó al país cerca de las 20, a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas que transporta al país un cargamento con 68.000 dosis de la vacuna Sinopharm. Según contó, se hará un test de antígenos “como está estipulado”. Y profundizó cómo será su modus operandi en los próximos días: “Voy a hacer un aislamiento de, por lo menos, 7 días desde el PCR negativo que fue el sábado. No tengo ningún síntoma, he estado en contacto con personas vacunadas y con todos los cuidados, así que el riesgo es bajo, pero por supuesto no voy a hacer uso de la excepción”.

Además, Vizzotti resaltó los avances de la campaña de vacunación en la Argentina. “Casi el 67% de las personas mayores de 20 años han iniciado su esquema de vacunación”, celebró. Y añadió: “Las personas mayores de 60 años están superando el 45% de segunda dosis”. Tal como dijo, el Gobierno está “trabajando muy fuerte para seguir avanzando”.

Sobre la segunda dosis, afirmó: “Llegaron la semana pasada 550 mil segundo componente de Sputnik V, estamos trabajando para que esta semana sigan llegando. Siempre entre una dosis y otra hay que esperar al menos ocho semanas”. Y habló de la producción local de las dosis de Sputnik, momento en que la provisión estará garantizada masivamente.

La ministra de Salud también destacó la labor de Aerolíneas Argentina, que cambió su programación. “Dos aviones, casi de forma simultánea, trajeron la donación más grande de Estados Unidos para Latinoamérica: 3.5 millones de dosis de la empresa Moderna”, dijo, y sobre esas vacunas explicó que están definiendo “con evidencia científica y consenso federal” qué uso les darán.

En línea con esto, la funcionaria subrayó que la Argentina está ante “la séptima semana consecutiva de disminución de casos”. Y reflejo de eso, puntualizó que, la semana pasada, el país tuvo -por primera vez- menos personas internadas de terapia intensiva que durante el pico de la primera ola.

De este modo, Vizzotti enfatizó que las claves están en vacunar y en “los cuidados para disminuir las posibilidad del ingreso de alguna variante de preocupación que pueda complicar el avance”.

Su viaje al Reino Unido

Vizzotti, acompañada por la asesora presidencial Cecilia Nicolini, se reunió en el Reino Unido con los ministros para el Despliegue de Vacunas contra la Covid-19, Nadhim Zahawi, y de Salud, Sajid Javid.

La agenda de trabajo incluyó además encuentros con la enviada especial en Temas de Resistencia Antimicrobiana, Dame Sally Davies; con la ministra para Europa y Américas del Foreign Office, Wendy Morton; y con el vicepresidente ejecutivo de AstraZeneca, Menelao Pangalos.

También llegó al país un cargamento con 1.349.700 dosis de vacuna Astrazeneca para continuar con el Plan Estratégico de Vacunación contra la Covid-19.

