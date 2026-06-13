Adelantan el informe de gestión de Adorni en el Senado y fijan fecha para el 2 de julio

Acorralado por la fuerte presión que atraviesa, incluso en el frente interno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó el informe de gestión que dará en el Senado y confirmó nueva fecha para esas explicaciones: el 2 de julio, según pudo confirmar LA NACION.

La definición de ese día derivó de conversaciones entre el Gobierno y los aliados, en los que estuvo involucrada la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, quien ya expuso públicamente sus diferencias con el jefe de Gabinete, al que lo acusó de incurrir en una “omisión ética”.

Bullrich estuvo en contacto con senadores de Pro y del radicalismo en las últimas horas, para terminar de definir el desembarco de Adorni en la Cámara alta.

Esta semana, un día después de presentar su declaración jurada y brindar una entrevista a LN+, Adorni aseguró a través de X que iría al Senado en julio. Aunque no puso fecha, todo indicaba que lo haría durante la segunda quincena del mes.

Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 11, 2026

No obstante, su comunicación generó fricciones en la Cámara alta, porque el jefe de Gabinete no se presentó todavía al Congreso desde el 29 de abril, que estuvo en Diputados.

En mayo y en junio, atravesado por el escándalo político en torno a sus viajes y su patrimonio, que investiga la Justicia, Adorni evitó concurrir al Palacio Legislativo. Al Senado incluso no fue nunca, más allá de que la Constitución establece que el funcionario debe presentarse “alternativamente” en cada cámara, una vez por mes.

Tras su tuit de esta semana, en el que afirmó “acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno”, el jefe de Gabinete desató la indignación de los legisladores.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, por su parte, llamó a Labor Parlamentaria para el próximo miércoles discutir este tema. “El jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno. Esta obligación es al menos una vez al mes, sin embargo el jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25″, se quejó la vice, de relación dinamitada con la Casa Rosada.

El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual… pic.twitter.com/04T6iVWiJL — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 11, 2026

Asimismo, en ambas cámaras se sumaron pedidos de interpelación y posterior moción de censura contra el jefe de Gabinete, debido a su nueva declaración jurada y a que admitió haber tenido ahorros en negro y bienes sin declarar, cuando había dicho lo opuesto en su último informe ante Diputados.