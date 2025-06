Carlos Beraldi comparó la condena a Cristina con el Juicio a las Juntas: “Los genocidas tuvieron juicio, ella no”

A menos de una semana que se conozca el fallo que condena a Cristina Kirchner, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, cuestionó la decisión de los jueces de la Corte Suprema y comparó el proceso legal con el Juicio a las Juntas de 1985. “Los genocidas tuvieron un juicio, Cristina no“, acusó.

Así, en una entrevista con FM Milenium, agregó: “Yo participé del Juicio a la Juntas y vi cómo se hacía un juicio justo a pesar de las enormes complicaciones que había; cómo se le daba garantías a la defensa, cómo se escuchaba a los testigos... Todo eso no pasó en este caso“.

En esta misma línea, el letrado aseguró que “no está todo perdido” e hizo alusión a la presentación del caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Yo no pienso que esté perdido. Nuestro país está dentro de una organización mucho más amplia, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, explicó y marcó: “Es tan grotesco lo que hizo la Corte que yo no tengo dudas de que hace falta un análisis serio, objetivo y responsable por parte de las instancias internacionales, que van a llegar a una solución contraria“.

“Sería catastrófico que por el hecho de que una persona tiene una determinada identidad política o porque fue presidenta y esa presidencia no me gustó, se le terminen negando todas las garantías, como ocurrió en este caso”, dijo.

De esta forma, se sumó a los cuestionamientos que hicieron los dirigentes políticos afines al kirchnerismo hacia los jueces y fiscales que intervinieron en la causa, a muchos de los cuales apuntaron por tener aparentes relaciones personales con el expresidente Mauricio Macri. “Si yo te digo que el juez de instrucción, Julián Ercolini, trabajaba en esta misma causa cuando su mujer estaba contratada en el Ministerio de Justicia y cobraba un sueldo, es una causal paradigmática para sospechar que ese juez no es imparcial...”, comenzó.

Y siguió con las enumeraciones: “Dicen que son subjetividades y son hechos concretos cuando vos hablás de jueces de la Cámara de Casación que mantenían reuniones privadas con el expresidente Mauricio Macri. El expresidente Mauricio Macri era uno de los interesados políticos directos de que este expediente avanzara“.

Noticia en desarrollo