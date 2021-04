Carlos Bianco criticó a la Ciudad por las clases: “Nosotros no vamos a sumergir a nuestra provincia en la anarquía”

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindó esta mañana una conferencia de prensa en conjunto con el ministro de Salud, Daniel Gollan, en la que dieron una actualización sobre la situación sanitaria del territorio en medio de la segunda ola del coronavirus y al momento de ser consultado sobre las diferencias que se registraron con la gestión de la Ciudad advirtió que desde el gobierno de Axel Kicillof no tienen intención de desobedecer el decreto nacional, de instalar “una anarquía”.

“No vamos a llevar adelante ningún tipo de manipulación judicial. Esta es la forma en la que venimos trabajando. Como dice el ministro de Seguridad, Sergio Berni: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. No vamos a permitir que ninguna actitud trasnochada sumerja a nuestra provincia en la anarquía”, declaró el funcionario bonaerense en alusión a la apertura de las escuelas dictaminada por el gobierno porteño, pese a la decisión del presidente Alberto Fernández de pasar a la educación virtual por dos semanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Asimismo, en un intento por refutar los dichos del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien al recibir la noticia del DNU decretado por el Gobierno habló de ruptura de diálogo y falta de consenso, Bianco resaltó que quien primero mostró esa actitud fue el propio Larreta.

“Vi en los medios que el gobierno de la Ciudad acusa al gobierno nacional de haber roto un consenso. Quiero decir que están desmemoriados porque no la semana pasada sino la anterior, en una reunión en la que estaba yo, mientras que autoridades de la Ciudad y de Nación discutíamos las nuevas medidas ante el aumento de casos, que implicaban restricciones que la Ciudad estaba planteado, aunque no tan duras, el jefe de Gobierno firmaba una nota en que se oponía a las restricciones de Nación”, indicó.

“Entonces ahí se rompió el dialogo, en ese momento, ese fue el quiebre”, añadió.

Horacio Rodríguez Larreta con Alberto Fernández, en la oficina del presidente en la Quinta de Olivos Presidencia

Sobre las restricciones, Bianco remarcó que desde la provincia tenían una posición más dura, querían cerrar todo, pero negociaron porque la Ciudad trajo su punto de vista con el argumento de que no veían una saturación del sistema sanitario según las proyecciones. Sin embargo agregó: “Jamás nadie le pegó a las proyecciones, no es la mejor forma de manejarse, hay que manejarse con datos concretos”.

Y al respecto de la decisión de la Justicia porteño de no dar lugar al DNU presidencial y permitir al gobierno porteño que no acate la decisión y abra las escuelas, dijo: “Es una aberración política judicializar medidas que tienen como objetivo salvar a la población de la muerte y el fallo fue una aberración jurídica. La Justicia porteña se tomó atribuciones que le corresponden a la federal. Esto tendrá el curso que debe tener, la Corte le dirá a la Justicia porteña que el fallo no tiene vigencia, aunque no sé los tiempos”.

Por último destacó que las diferencias con la Ciudad pueden generar consecuencias en el territorio bonaerense porque, a su entender, la mayor circulación, por la razón que sea, multiplica los contagios. “Lo que no está haciendo la Ciudad es tratar de reducir la circulación, son definiciones políticas. Nosotras vamos a adoptar siempre todas las medidas del Gobierno. No vamos a sumergir a nuestra provincia en la anarquía. Si hay otro distrito que lo quiere, es su problema, no nuestro”.

