Carlos Bianco: “El gobierno de Vidal fue el de los vagos y los malentretenidos”

Carlos Bianco, jefe de Gabinete de Ministros de Axel Kicillof, dijo esta mañana, durante la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la provincia, que el gobierno de María Eugenia Vidal fue el “de los vagos y los malentretenidos”. Ayer, la exgobernadora dijo que la gestión de Kicillof es “el de la excusa”.

“Es una pregunta que no puedo dejar de responder. Me causa entre gracia e indignación”, comenzó su alocución Bianco en respuesta a un cronista. “Respecto de la acusación que nos hace Vidal la verdad es que no tengo más que reírme. Este es un Gobierno del trabajo, del esfuerzo, en una situación de pandemia”, prosiguió el funcionario, que destacó que se tuvieron que reconstruir 3200 escuelas que estaban “devastadas” y que se tuvieron que comprar “miles de patrulleros porque los que estaban eran chatarra”. “Me puedo cansar de decir los desastres que hizo Vidal cuando estuvo en el Gobierno”, sumó.

“Si es por calificar, yo calificaría al Gobierno de Vidal como el gobierno de los vagos y de los malentretenidos. Porque ni siquiera venía a laburar, eh. Ni Vidal ni sus ministros venían a La Plata. No se los encontraba por ningún lado. Yo hablo con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires y nadie les atendía el teléfono. No tenían el teléfono, directamente; nadie les contestaba un WhatsApp, nadie les respondía los llamados, nadie les daba soluciones. Y no estoy hablando de los intendentes de nuestra fuerza política, estoy hablando de los de la oposición de hoy”, apuntó Bianco contra la gestión anterior.

“Dice que volvería a hacer todo igual. Sí, seguramente. Y los bonaerenses se dieron cuenta, por eso no la votaron, porque se dieron cuenta de que iba a volver a hacer todo igual, todo un desastre. Iba a ser la nada misma en la provincia de Buenos Aires”, siguió Bianco.

“Que el Gobierno [sobre los dichos de Vidal] fue un aprendizaje, seguro. Seguro que aprendió algunas cosas, Vidal. Aprendió a armar un esquema de aportantes truchos para ganar la elección y a poner nueve bases de espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires. Ese es un aprendizaje se va a llevar toda su vida, pero esperemos que no lo vuelva a hacer”, subrayó.

Y Bianco fue por más:”La recomendación que le haría es que, visto y considerando que se escapó de la provincia de Buenos Aires y ya no es más ‘orgullosamente bonaerense’ porque pasó a ser ‘orgullosamente porteña’, se refiera a las situaciones de la Ciudad”. ”Se olvidó o nunca existió su infancia en El Palomar. Ahora es orgullosamente porteña y cambió su lugar de infancia. Parece que Vidal se crio en varios lugares al mismo tiempo. Es muy particular, nunca lo había visto”, ironizó el jefe de Gabinete bonaerense.

