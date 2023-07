Carlos Maslatón declaró en la Justicia por la venta de cargos de Milei y ratificó que La Libertad Avanza es “un franquiciado político”

escuchar

La investigación preliminar llevada adelante por la Justicia Electoral para determinar si hay delitos en las acusaciones por “venta” de candidaturas contra La Libertad Avanza, el espacio que encabeza Javier Milei, tuvo este viernes la declaración de su primer testigo. Se trata del abogado liberal Carlos Maslatón, un exaliado del economista libertario, quien se acercó a los tribunales de Comodoro Py para ratificar sus dichos acerca de la existencia de un “régimen de franquiciado político” que “subasta” lugares en las listas.

Bajo juramento de verdad, Maslatón confirmó ante el fiscal Ramiro González las irregularidades que mencionó de manera reiterada en sus intervenciones públicas del último año. “Yo fui y expliqué lo que considero que es el franquiciado político, que es el intercambio de una candidatura por dinero”, le dijo a LA NACION. Y detalló que fue a través del “diálogo con la militancia” y a partir de la “recopilando algunos testimonios”, con sus respectivas fuentes, que cayó en la cuenta de ese supuesto mecanismo.

Maslatón al salir de los tribunales de Comodoro Py TW @CarlosMaslaton

Para Maslatón, el argumento de Milei respecto al “autofinanciamiento” de su campaña lo puede llevar a tener incluso más problemas, ya que, a su entender, “eso no está siguiendo los parámetros de la ley electoral, que exige la identificación del aportante y bancarización del dinero”. “Es dinero que no entra a la campaña, sino que es para los que hacen el arreglo”, indicó a este diario luego de su declaración, que estaba programada para el próximo martes, pero que se adelantó debido a un viaje que el abogado ya tenía programado.

“En esos acuerdos políticos se privilegió quién podía poner plata, pero no para la campaña, sino para que la cobraran ellos, los jerarcas de La Libertad Avanza, por darte el derecho a vos de participar como candidato de una lista encabezada por Milei”, añadió Maslatón.

Carlos Maslatón en un acto junto a Javier Milei, en 2021

Sin embargo, pese a considerar ese mecanismo como “una gran inmoralidad” y “una tremenda equivocación”, el también analista de mercados financieros dio su opinión personal acerca del caso y aclaró que para él lo sucedido no constituye una infracción. “A lo mejor ellos [por la Justicia] sí lo ven así, pero a mí me parece que no lo es”, subrayó.

La investigación preliminar es un paso previo a la formación de una causa formal y pretende reunir evidencias para tratar de acreditar si hay una conducta delictiva y luego profundizarla. De ser así, la jueza federal electoral María Servini deberá intervenir y decidir no solo sobre la responsabilidad de los eventuales imputados, sino sobre la legitimidad de las candidaturas nacionales obtenidas mediante estas maniobras económicas. Si se trataran de candidaturas a cargos provinciales, puede que el asunto sea competencia de la justicia de cada distrito.

En esa tarea de la investigación previa, el fiscal González, además de citar a Maslatón, también pidió que la semana próxima presten declaración testimonial Rebeca Fleitas, Mila Zubriggen y Juan Carlos Blumberg, quienes también denunciaron distintas irregularidades en el espacio libertario.

Las denuncias

La novela por la supuesta “venta” de candidaturas en La Libertad Avanza comenzó con los dichos del empresario Martín Urionagüena, quien hasta un día antes del cierre de listas tenía asegurada la candidatura libertaria a intendente en Tigre. “No tranzo y pego el portazo”, se lo escucha decir, notablemente enojado, en un audio de WhatsApp que se hizo viral y en el que abiertamente denuncia un pacto entre el espacio y el massismo. Luego apareció Juan Carlos Blumberg, quien acusó tanto a Milei, como a su hermana Karina y a los armadores Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja, de “tarifar” los lugares en las listas de concejales. Y llegó a su clímax con otros audios, esta vez de una referente entrerriana de Milei, Liliana Salinas, en los que se blanquearía el pedido de una “cuota” en dólares que debería pagar todo aquel que desee ser la cara de Milei en esa provincia mesopotámica.

Según los dichos de la propia Salinas, el monto de dinero a aportar dependería tanto de la capacidad adquisitiva del involucrado como del punto geográfico en el que se ubique. “Todos los espacios políticos piden una cierta cantidad de dinero”, justificó, en diálogo con LN+, la precandidata a diputada provincial por el Partido Conservador Popular (PCP), el sello electoral del líder libertario en Entre Ríos, donde lleva como candidato a gobernador a Sebastián Etchevehere.

Liliana Salinas, referente libertaria de Entre Ríos, junto a Milei y su candidato a gobernador por esa provincia, Sebastián Etchevehere

Desde La Libertad Avanza, en tanto, se dedican a subrayar la existencia de una campaña low cost, sin pauta puesta en internet y con muy poca cartelería callejera. Reconocen que el único gasto importante a futuro sería el de un eventual acto de cierre de campaña. Y mencionan las escasas actividades de Milei en los últimos meses, con viajes al interior que –realizados mediante aviones de línea– fueron cubiertos por el dinero de los anfitriones locales.

Es que, como ya contó LA NACION en abril, para que Milei protagonice un acto en alguno de los distritos, los referentes provinciales tienen que solventarle todos los gastos: desde cubrir las cuentas de avión, hotel, traslados terrestres y comida para él y entre 4 y 6 personas más, hasta contratar entre 12 y 15 custodios, además de todo lo que insuma el evento (luz, sonido, musicalización, pantallas gigantes o catering, entre otros rubros).