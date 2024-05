“Es una máquina de producir disparates”: Martín Caparrós criticó a Milei por el conflicto diplomático con España

Escuchar

La creciente tensión diplomática entre España y la Argentina, que escaló luego de que Javier Milei tildara de “corrupta” a la esposa de su par español, Pedro Sánchez, y que subió de tono con el llamado a consulta “sine die” del gobierno español a la embajadora de España en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, acumula todavía más repercusiones. El periodista y escritor Martín Caparrós se sumó al rechazo a las declaraciones del Presidente, apuntó contra el mandatario y lamentó su accionar para con las autoridades españolas.

“ Es una máquina de producir disparates continuos . Pero yo me pregunto, ¿eso es una táctica para que no se hable tanto de otras cosas?”, dijo.

De esta forma, en diálogo con Radio Mitre, el intelectual argentino radicado en Madrid analizó la forma en la que el jefe de Estado es visto en el resto del mundo, y comparó su figura con la de otros reconocidos líderes de derecha. “Milei pone a la Argentina en la discusión mundial pero para el escarnio”, consideró, y siguió: “¿Es así o se hace? Capaz le sirve para que no miremos lo que pasa realmente y sí lo que dice o hace. Si es solo una táctica me tranquilizaría, porque si no lo es estamos en manos de un desaforado”.

Milei durante su discurso en el evento organizado por Vox en donde acusó a la primera dama y comenzó la crisis diplomática. A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

“Milei es un personaje curioso. [Giorgia] Meloni gobierna la sexta economía del mundo, un país con un poder absoluto,[Donald] Trump ni hablar; es gente que tiene peso real en la geopolítica mundial. Milei es curioso verlo, pero no tiene peso”, opinó. Asimismo, ironizó sobre la cantidad de posteos que el Presidente compartió en la red social X, y dijo: “Me tranquiliza que haya tuiteado tanto, porque es menos tiempo que se pasa gobernando a la Argentina”.

En otro momento de la conversación fue consultado sobre los motivos que podrían tener Milei o el mismo gobierno español para darle rienda suelta a este conflicto: “No creo que a Sánchez le sirva mucho esto porque la cuestión está sesgada: nadie que iba a votar al Partido Popular (PP) va a cambiar por lo que dijo Milei. Servir no sé si le sirve a alguien más que a Milei”.

Por otro lado, le quitó mérito a la visita del primer mandatario a Madrid, e indicó que al encuentro que se celebró con empresarios de grandes compañías -y que motivó principalmente el viaje del Presidente- no asistieron los líderes máximos sino los “segundas o terceras” líneas. “Si mandás a un presidente hasta allá lo mínimo que esperás es que vayan los cargos más altos”, lanzó, y continuó: “Tampoco le sirvió a Vox, porque hicieron un acto para lanzarse a las elecciones europeas y nadie habla de eso porque este señor dijo cualquier cosa”.

Martín Caparrós durante la presentación de uno de sus libros. Gentileza Random House - Federico Paul

Sobre este último punto también cuestionó que las grandes empresas quieran vincularse con políticos que tienen que ver con la ultraderecha. “No quieren ser identificados con ellos porque no les sirve, no es un partido que vaya a gobernar nunca”, dijo. Y sumó: “Les resulta antieconómico, por eso mandaron a sus segundos a la reunión con Milei. Los tipos no hacen negocios con la derecha”.

“El que se quemó con leche ve una vaca y llora”, dijo, en referencia a que en la década de los 90 muchos inversores españoles pusieron el ojo en la Argentina cuando “[Carlos] Menem la rifó”, y terminaron enfrentándose a las consecuencias de la crisis económica. “Hay cientos de países en donde es menos aterrador invertir que en la Argentina”, lamentó.

En último lugar se refirió a la mirada que tienen sobre el país los argentinos radicados en España. “Buena parte de los argentinos que llegaron hace poco se fueron contra el kirchnerismo, y eso hizo que en primera instancia gane [Patricia] Bullrich y después él haga una buena elección”, analizó, y concluyó: “ Milei es la quinta esencia de lo que los españoles creen que somos los argentinos: los mejores insultadores del mundo; los grandes ‘sanateros’, que se dice que te pueden vender cualquier cosa; y los que se creen mejores que todos . Eso es Milei, una concentración de todo lo malo que los españoles piensan de los argentinos”.

LA NACION