Carlos Melconian criticó en duros términos la respuesta del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, al comunicado de 200 economistas que se mostraron preocupados y en contra del plan de dolarización que propone el diputado nacional para su gobierno. El eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich consideró que cuando Milei habla de “170 fracasados” no representa los valores que debería tener un político que busca llegara a la Casa Rosada.

Entrevistado por José Del Rio, en Comunidad de Negocios, Melconian planteó que se está “perdiendo el tiempo” con la discusión entre dolarización o bimonetarismo. Por eso marco que “es impecable el comunicado de los investigadores. Me saca a mí una pátina de soberbia porque venía a decirte que terminó la discusión -sobre dolarizar-”.

En ese sentido, sostuvo que la postura de Milei es que solo él tiene la razón y que responde de manera incorrecta a otros reconocidos economistas. “Nosotros, los que se supone que somos economistas técnicos con alguna cintura política, no debemos entrar en la rosca o la roña de la política, porque el político de profesión a veces se entiende tentado a eso. Yo no miento”.

Carlos Melconian: "Esta semana desvaneció el tema de la dolarización"

“Me apena esto que acabo de leer de Milei [con críticas a los economistas]. Me bancaría que me lo diga a mí porque es un mano a mano, pero con 170 tipos con los que también he discutido, pero hay tipos muy serios. Dice 170 fracasados, no puede ser”, explicó.

Tras ello, reflexionó: “Una persona que se va a sentar en el sillón de Rivadavia, que es padre de todos, porque para mí eso es un Presidente, es un tipo que tienen que acompañar, tener empatía, contener, sacar a la gente de sus problemas”, manifestó sobre la responsabilidad de un jefe de Estado. “¿ Vos solo tenés razón? Esto es el límite ”, arremetió.

Juicio por la estatización de YPF

Más tarde se refirió al fallo adverso por el juicio por la estatización de YPF y cuestionó: “Lo primero que pensé de esto es que es otro de los temas que vamos a tener que resolver el 11 de diciembre. Yo ya lo metí en el inventario, esta canchereada, sumar los 45 mil millones de dólares de problemas”.

Consideró que se trata de un “zafarrancho” y apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Vi el video de Kicillof hablando con soberbia, con autoridad de los que se equivocaban. De repente somos muy ampulosos y vehementes”, en cambio se diferenció: “Si lo que yo dijera me estaría equivocando, hay 70 tipos atrás que me avisarían”.

Sin embargo resaltó: “No me quiero detener en esto. Sería construir a partir del malestar, pero quiero concentrarme en los dos tercios de cambio. Tenemos que aprovechar que todas nuestras diferencias y construir”.

Asperezas limadas en Juntos por el Cambio

Asimismo, consultado sobre los diferentes equipos económicos de Juntos por el Cambio, fue claro y aseguró que no hay resquemores y que todos trabajan en conjunto. “Los admiro mucho y los veo por la tele”, explicó sobre Hernán Lacunza y Luciano Laspina.

“No hay ningún resquemor. Me estoy sometiendo a lo que propuso la próxima presidenta. Hablé personalmente con Lacunza, amigo mio e hincha de Racing desde hace mucho. Dos veces hablé con Laspina personalmente, lo conozco, no existe salir por los diarios. Hay que seguir sumando”.

Luciano Laspina y Hernán Lacunza Prensa Pro

“No hay ningún resquemor, no hay ningún herido. El 10 de diciembre de 2015 iba a ser ministro, no fui, y si me llama el presidente Macri, hablo con él y se terminó”, dijo para despejar dudas sobre la unión en la coalición.

Qué dice la carta de 200 economistas sobre Milei

La semana pasada, Milei ratificó su plan de dolarización y dijo que se haría a precios de mercado, pese a que sus colaboradores más cercanos, como Carlos Rodríguez, Diana Mondino y Darío Epstein, mostraron cuáles son las dificultades de llevar a cabo ese plan inmediatamente.

Por eso un grupo de 200 economistas publicó una carta que advierte sobre la dolarización tomando los ejemplos de Ecuador y El Salvador, y además por la dificultad de revertir la dolarización en el futuro. “La dolarización de la economía es un espejismo que hay que evitar”, estimaron los especialistas.

Luego afirma que el principal desafío de la próxima administración será estabilizar la economía como una condición necesaria para recuperar el crecimiento. Y recuerda que, en el marco de las propuestas de campaña presentadas por los diferentes candidatos a la presidencia, se empezó a considerarse en la discusión pública “la posibilidad de que la Argentina cierre su Banco Central y adopte el dólar estadounidense como única moneda de curso legal”.

El candidato Javier Milei de LLA Ignacio Sánchez - Télam

Marcan un primer obstáculo clave: “Carecemos de los dólares necesarios para rescatar la base monetaria y ofrecer un respaldo razonable a los depósitos bancarios”.

Luego aclaran: “Las propuestas existentes para reparar esta escasez de divisas suponen incrementos absurdos de la deuda pública que comprometerían aún más la percepción de insostenibilidad de las finanzas gubernamentales. La única alternativa, entonces, sería dolarizar a un tipo de cambio tan elevado que provocaría una espiralización adicional de la inflación como consecuencia del colapso de la demanda real de dinero que presumiblemente gatillaría el solo anuncio de avanzar en esa dirección. Provocar un estallido (hiper)inflacionario no parece un comienzo muy auspicioso para ‘estabilizar’ la economía”.

Pero además explicaron que, aun en “régimen” y luego de pagados estos innecesarios y enormes costos iniciales, el funcionamiento del esquema de dolarización “es enteramente inapropiado para las características de una economía compleja y muy poco correlacionada con el ciclo macroeconómico estadounidense como la argentina”.

“Más allá de los matices de cada uno, más allá de las opiniones respecto de las alternativas de política, hay un consenso muy mayoritario respecto a esto; es una mala decisión de política para una economía como la Argentina”, dijo.