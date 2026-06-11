Carlos Pagni: “Hay una parte de Cristina Kirchner que está fascinada con Milei”

“El poder no es solo el poder del Estado. Tampoco es el poder del conflicto social, que sería la idea de Marx. No es algo que se tiene, sino que circula y no lo tiene nadie, condiciona todas las formas de la vida social y genera un tipo especial de ser humano”.

La reflexión, que recupera las ideas del filósofo francés Michel Foucault, pertenece a Carlos Pagni y fue volcada en una conversación de fuerte contenido teórico sobre el poder, su dinámica expansiva y sus límites, que el periodista mantuvo con su colega Diego Genoud en una charla organizada por el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), que dirige el jesuita Rodrigo Zarazaga.

“Ha habido una disolución de la política que conlleva un debilitamiento enorme del Estado. Y ahí surge otro poder: el poder de las mafias”, sostuvo Pagni.

De los pensadores Norberto Bobbio y Nicolás Maquiavelo a la democracia liberal y el marxismo como filosofía de la sospecha, con sus cuestionamientos sobre el Estado y la lucha de clases, la conversación derivó en la coyuntura.

“Milei es el resultado de una crisis de representación. De una crisis más de representación”, dijo y ahondó en la idea de que se trata de un problema cíclico para el pais, que antes se resolvía con golpes de Estado, pero que desde 1983 se canaliza dentro del sistema democrático.

“Milei surge como producto de esa crisis, reflejada en el 30% del electorado que en 2023 optó por una opción inédita. Milei era un desconocido, lo que agrava el fenómeno”.

“Milei empieza a tener características conocidas, algunas de ellas muy conocidas”, dijo.

Para el columnista de LA NACION, el Presidente encarna un liberalismo sensible a las libertades de mercado, pero ciego a los marcos institucionales que también forman parte de esa larga corriente de pensamiento. “No es novedoso, porque conecta a Milei con toda una tradición”, siguió.

“Sí hay algo novedoso: Milei representa un problema para el peronismo. No solo porque le ganó”, marcó.

“Hay una parte de Cristina Kirchner que está fascinada con Milei”, arriesgó el periodista, en alusión al modo en que el Presidente ejerce el poder. “Allí se crea un problema y una perturbación”.

El problema que el Presidente representa, en cambio, para Pro, sostuvo, es que le arrebató su sociología electoral. “Hay una parte de ese electorado que dijo: ‘Correte, que prefiero, con todo respeto, a ese mamarracho’. Es humillante, pero esa tensión todavía no se resolvió”.

Un centenar de personas siguió con atención la conversación, que fluyó libremente y tuvo lugar en el salón de actos del Colegio del Salvador, donde el CIAS tiene su sede.

El encuentro formó parte de un ciclo de diálogos impulsado por la escuela de liderazgo del centro, que el año pasado cumplió diez años de existencia.