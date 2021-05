Carlos Reutemann quedó nuevamente internado de urgencia

SANTA FE.- Nueve días después de haber recibido el alta por un sangrado intestinal, el senador nacional y dos veces gobernador de esta provincia, Carlos Alberto Reutemann, volvió a ser internado, otra vez en el Sanatorio Santa Fe, de esta capital, donde es sometido a nuevos estudios de urgencia ante un cuadro de anemia que le habría generado la afección de la que fue tratado por especialistas en el Sanatorio Parque, de Rosario.

Reutemann fue hospitalizado este domingo, en horas del mediodía, a pesar de que este sábado se informara -a través de un parte médico- que se encontraba en internación domiciliaria, en franco proceso de recuperación.

Hasta el final de la tarde no hubo ningún parte médico oficial ni tampoco fue posible conocer su evolución por parte del grupo de familiares que lo acompañaron al sanatorio, ubicado en la zona de la estación terminal de ómnibus “Manuel Belgrano”.

Al lugar, el expiloto de Fórmula 1 fue internado en una sala común y los facultativos que lo asisten ordenaron una serie de análisis clínicos para evaluar los procedimientos siguientes.

El parte divulgado ayer, indicaba que Reutemann “guardaba reposo en su hogar con cuidados de internación domiciliaria, recibiendo tratamiento para su patología de base, a los efectos de corregir la anemia que aún presenta”.

Reutemann había sido dado de alta el viernes 21 de mayo, luego de 16 días de internación en el Sanatorio Parque, hacia donde fue derivado de urgencia tras una internación de 48 horas en esta capital, tras una hemorragia digestiva.

El martes 11 fue sometido a una intervención quirúrgica para analizar la gravedad de esa hemorragia. Según trascendió, el sangrado se detectó en la zona donde años atrás el legislador nacional fue intervenido quirúrgicamente en los Estados Unidos.

En los últimos días, sus hijas, Cora y Mariana, del primer matrimonio con “Mimicha” Bobbio, plantearon en las redes sociales que desde que recibió el alta no podían ver a su padre, ante la supuesta negativa de Verónica Ghío, la actual esposa del expiloto de automovilismo. El pasado sábado dicha situación fue superada, según comentó a LA NACION Federico Reutemann, hijo de Enrique, hermano del senador.

“Ocurre que él está en un proceso de recuperación después de su internación y no está con ánimo de atender a nadie. Eso fue lo que generó un cortocircuito que dio lugar a un supuesto conflicto, que ya no es tal”, sostuvo, ante una consulta de este diario.

En dos tuits, Cora Reutemann apuntó contra Ghio, asegurando que ella y su hermana no tienen noticias de él desde que dejó el Sanatorio Parque, de Rosario, el 21 del corriente.

“No tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio”, afirmó la fotógrafa al apuntar contra Ghio, dando a entender que habían sido “bloqueadas” por Verónica. Y agregó: “Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque no tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio, no responde su celular no atiende en la puerta y Verónica Ghio nos bloqueó a mi hermana y a mí”, escribió Cora.

Primera internación

Como se informó oportunamente, el subcampeón mundial de Fórmula 1 y dos veces gobernador de Santa Fe, había sido internado en la ciudad capital el miércoles 5 de mayo para realizarse controles por un cuadro de anemia y quedó internado.

A media mañana del día siguiente decidieron el traslado a una sala de terapia intensiva para la realización de nuevos estudios. Y el sábado 8 de mayo, al sufrir una nueva hemorragia digestiva, los médicos decidieron su traslado al Sanatorio Parque, de Rosario.

El viernes 21 recibió el alta médica y acompañado por su familia el senador nacional regresó a esta capital.