Carolina Píparo se reincorpora a La Libertad Avanza y convierte al bloque en la segunda minoría en Diputados

La batalla para ser una segunda minoría en Diputados parecía perdida para La Libertad Avanza (LLA) cuando, el pasado miércoles, la entrerriana Nancy Ballejos se sumó al bloque Pro y le dio 38 legisladores tras la renuncia del radical Pedro Galimberti a su banca para asumir como delegado de la comisión que administra la represa Salto Grande. Aún así, este viernes la situación se revirtió cuando Carolina Píparo volvió a La Libertad Avanza junto a su compañera de Buenos Aires Libre, Lorena Macyszyn, y le dio 39 bancas. La movida fue orquestada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

La decisión la comunicó en sus redes sociales, donde compartió una foto con Macyszyn, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y Karina Milei. “La prioridad del bloque Buenos Aires Libre fue, es y será siempre fortalecer todas las vías institucionales que permitan que la Argentina sea un país próspero. En pos de este objetivo común es que hemos decidido nuestra incorporación al bloque de La Libertad Avanza”, publicó Píparo en X.

Su regreso se relaciona intrínsecamente con la anteúltima sesión de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo perdió, por primera vez desde su llegada al poder, a su principal y más íntimo aliado parlamentario a la hora de votar por el decreto 656/2024 que otorgaba un aumento a los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Allí, bajo comando del expresidente Mauricio Macri, una mayoría de Pro -salvo por aquellos cercanos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- acompañó a la oposición dura en su voto para rechazar el decreto. Ese acto inusual en la bancada, de ir de la mano del kirchnerismo y el radicalismo, permitió que el rechazo suba al Senado, que dio la negativa el pasado jueves. De esta forma, Milei se convirtió en el primer presidente en la historia al que le derogaron un decreto en ambas cámaras, lo que simbolizó una muy dura derrota en el Parlamento.

Carolina Píparo y Javier Milei

“Confiamos en la unión y en el trabajo mancomunado en el Congreso de la Nación para conseguir las leyes que permitan que los argentinos vivamos cada día mejor y podamos construir el país que merecemos”, agregó Píparo en su posteo. La publicación fue reposteada por varios integrantes del bloque, incluido su presidente parlamentario Gabriel Bornoroni, que no se guardó sus halagos a la secretaria general. “ Gracias Karina Milei por todos los esfuerzos para que el bloque que representa a Javier Milei sea todos los días un poquito más grande ”, escribió en X. Lo mismo publicó el diputado libertario de Corrientes, Lisandro Almirón. Ambos posteos fueron compartidos por Martín Menem.

La relación de Carolina Píparo con La Libertad Avanza

La exlibertaria fue candidata a gobernadora por Buenos Aires para el partido de Javier Milei. En aquella época, era una de las principales difusoras de la ideología del mandatario, con quien recorría la provincia junto a su hermana. Tras su derrota en los comicios, la relación empeoró cuando no fue elegida como titular del Anses. Se rompió por completo en el tratamiento de la ley ómnibus. Allí, su voto en contra del inciso h del artículo 4 de la iniciativa oficialista, que le otorgaba control al Gobierno sobre los fideicomisos, se ganó la ira de Milei, que contestó en su momento en LN+ con una escueta frase: “Para los traidores no hay tabula rasa”.

Desde entonces, comenzaron los idas y vueltas de agresiones entre Píparo y los militantes de Milei. Entre las más destacadas se encuentran cuando la diputada defendió a Lali Espósito en su cruce con Milei y cuando trató a los libertarios de “enjambre de violentos”. El mes pasado también criticó el ajuste del Gobierno en LN+, donde afirmó que finalmente no lo sufrió solo la casta.

Carolina Píparo junto a Javier y Karina Milei durante la campaña electoral (Photo by Marcos GOMEZ / AG La Plata / AFP) MARCOS GOMEZ - AG La Plata

“Lo que falta es decir por qué no se pudieron algunas cuestiones. La gente está muy preparada, maduró y no espera magia. Espera tranquilidad y la verdad. ¿La verdad es que iba a sufrir solo la casta? No, no fue así. Y está bien que eso merezca una explicación. Tampoco es que nadie le está exigiendo que solucione los problemas de un día para el otro. Ahora, siempre la verdad. No es culpa del Congreso, no es culpa de un periodista que criticó, es culpa de que hemos tomado malas decisiones económicas durante décadas. Es culpa de nuestra situación económica que hoy sigue siendo muy delicada. Justamente poder escuchar es lo que está faltando. Pero confío en esa capacidad”, desarrolló.

Con la incorporación de Píparo y Macyszyn, los libertarios pasan de tercera a segunda minoría y ganan una banca poderosa para desempatar en caso de que sus aliados vuelvan a darles la espalda. Si la exlibertaria mendocina Lourdes Arrieta no renunciaba a la bancada tras el escándalo por la visita a represores condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívica militar, LLA tendría 40 diputados. Aún así, por ahora, deberán conformarse con el número impar.

