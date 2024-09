El gobierno de EE.UU. acusó a Rusia de intentar desestabilizar la gestión de Javier Milei

Escuchar

WASHINGTON.- Estados Unidos acusó al gobierno de Vladimir Putin, en Rusia, de intentar “desestabilizar” a la administración de Javier Milei y aumentar las tensiones entre la Argentina y sus países vecinos ,a través del canal de noticias RT, al que señaló como un “brazo de facto” del aparato de inteligencia de Moscú.

El Departamento de Estado anunció este viernes en Washington sanciones contra la empresa matriz y el director de la cadena de televisión global RT, al denunciar que, a partir de nueva información, aportada en gran medida por empleados de la compañía, RT pasó de ser un medio de comunicación que ya estaba acusado de diseminar propaganda y desinformación a desplegar “actividades de influencia encubierta”.

“Las actividades de influencia encubierta no son periodismo. Estados Unidos siempre defenderá la libertad de expresión, incluso para aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Alentamos el disenso, el debate abierto y el discurso libre. Pero no toleraremos los intentos de los actores estatales de llevar adelante actividades encubiertas, con el objetivo de secuestrar ese discurso”, indicó el Departamento de Estado.

Entre las actividades más destacadas de RT, el gobierno norteamericano mencionó los intentos para influir en la elección de Moldavia, actividades para proporcionar “apoyo y equipo militar” a las fuerzas militares rusas en Ucrania y, también, un esfuerzo con operaciones destinadas a la Argentina. El gobierno de Javier Milei ha expresado un férreo respaldo a Volodimir Zelensky en Ucrania, además de un alineamiento pleno con Estados Unidos, principal rival geopolítico de Moscú.

“El gobierno ruso también está involucrado en operaciones destinadas a desestabilizar al gobierno de la Argentina y aumentar las tensiones entre la Argentina y sus vecinos. Esperamos que el gobierno ruso aproveche a RT, sus afiliados y su manual de estrategias encubiertas en general para llevar adelante estos esfuerzos malignos”, indicó el Departamento de Estado.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken Attila Husejnow - SOPA Images via ZUMA Press Wire

El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en una declaración en el Departamento de Estado en Washington que RT ya no es solamente un brazo de propaganda política y desinformación del Kremlin, sino que ahora se ha convertido en un “brazo de facto del aparato de inteligencia” de Rusia.

“La información precisa es vital para la salud de cualquier democracia. Ayuda a los ciudadanos a comprender los problemas y los efectos, y los eventos que afectan sus vidas. Los empodera para participar de manera significativa en sus comunidades, su país y el mundo. Cuando los agentes estatales o no estatales difunden desinformación, material deliberadamente destinado a engañar o dividir a nuestro público, atacan los cimientos mismos de nuestra sociedad libre y abierta”, dijo Blinken, al anunciar en Washington sanciones contra Rossiya Segodnya, la empresa matriz de RT en Rusia, su director, y TV-Novosti, la organización que controla RT.

“Influencia encubierta”

“Tomamos estas medidas basándonos en nuestra conclusión de que Rossiya Segodnya y estas cinco filiales ya no son simplemente mangueras de propaganda y desinformación del gobierno ruso; están involucradas en actividades de influencia encubiertas destinadas a socavar las elecciones y las democracias estadounidenses, funcionando como un brazo de facto del aparato de inteligencia de Rusia”, afirmó el jefe diplomático norteamericano.

RT, la cadena de noticias rusa Gentileza La Vanguardia

El gobierno norteamericano dijo que, a partir de la nueva información, concluyó que RT posee “capacidades cibernéticas y participó en operaciones encubiertas de información e influencia y adquisiciones militares”, y que, como parte de las capacidades ampliadas de RT, “el gobierno ruso incorporó a RT una unidad con capacidades operativas cibernéticas y vínculos con la inteligencia rusa”. El gobierno norteamericano no brindó todos los detalles respecto de cuáles eran esas capacidades cibernéticas. Pero una de las acusaciones más fuertes de Blinken contra RT fue la de proveer “apoyo y equipo militar” a las unidades militares rusas en Ucrania.

“Uno de sus proyectos es un gran programa de financiación colectiva online en Rusia, que opera dentro de RT y a través de canales de redes sociales, para proporcionar apoyo y equipo militar. suministros, armamento, a las unidades militares rusas en Ucrania”, reveló Blinken. “Esto incluye rifles de francotiradores, supresores, chalecos antibalas, equipos de visión nocturna, drones, equipos de radio, emplazamientos de armas personales y generadores diésel”, detalló.

La oficina de prensa de RT respondió sarcásticamente a las acusaciones del Departamento de Estado: “Hemos estado transmitiendo directamente desde la sede de la KGB todo este tiempo”, indicó un artículo publicado en el sitio web de la cadena.