Carrió alerta sobre la ley de tierras: “Es el modelo que quieren Peter Thiel, Silicon Valley y los narcos”

La abogada y exdiputada Elisa Carrió afirma que la reforma de la ley de tierras que impulsa el gobierno de Javier Milei y se discute en el Senado pone en riesgo los recursos estratégicos, el agua y las zonas de frontera del país.

En la antesala de la sesión prevista para pasado mañana, la líder de la Coalición Cívica (CC) se involucra de manera activa en el debate. En las últimas horas, habló con Patricia Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), quien le envió el último borrador de la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada que negoció con los bloques aliados y que fija un tope del 25% de la superficie nacional, provincial y departamental que podrá ser adquirida por personas físicas o jurídicas extranjeras.

En diálogo con LA NACION, Carrió alerta que el proyecto compromete la soberanía nacional y la integridad territorial. En concreto, sospecha que el Gobierno hizo una ley a medida de las ambiciones de Peter Thiel, el magnate de la industria tecnológica y militar cercano a Donald Trump. “El primer país de experimento de los proyectos tecnofeudales es la Argentina; me preocupa que se creen Estados sin impuestos dentro del Estado”, asegura.

-¿Qué opina de las modificaciones que negoció el Gobierno con la oposición dialoguista?

-El proyecto que tengo entre manos y que me envió Patricia establece un 25% de la totalidad de las tierras de la Nación, con lo cual podría ser incluso toda una provincia o gran parte de una zona de fronteras, porque no existen límites por provincia.

-¿Insiste en que tienen que cambiar el artículo que elimina el límite a la adquisición de tierras en zonas de frontera?

-Es el 25% de la totalidad, con lo cual esto es inverificable. ¿Cómo verificás esto si ya sacaron los registros nacionales? Ese 25% puede ser un sector estratégico para la Nación. Segundo, no vale la doble conformidad en materia de fronteras porque está en juego la integridad territorial.

-¿Con esta ley se pone en riesgo la integridad territorial?

—Sí, claro. Esa doble conformidad es para zona de fronteras. Por ejemplo, no le pone límites a la propiedad extranjera en zona de fronteras, salvo que tengan participación estatal extranjera. Como esto corresponde a la integridad territorial, la prohibición debe ser absoluta, tanto para la Nación como las provincias.

-¿El error es trasladar el control sobre la compra de tierras al Ejecutivo nacional o a los gobernadores?

-Hablan de la provincia y no se sabe qué es la provincia. Pero la provincia no puede disponer de la integridad territorial del país. Además, lo han sacado al Presidente para que no incurra en delito, pero le están estableciendo una conformidad a un rango de secretario de Estado. De todas maneras, está afectada la integridad territorial que pertenece a la federación.

Hay que distinguir entre provincia, Nación y federación. La federación y su integridad territorial no pueden ser tocadas porque en eso está en juego la soberanía nacional.

-Alerta que la reforma a la ley de tierras debilita la capacidad regulatoria y de control del Estado. ¿Qué consecuencias podría haber si se aprobara el proyecto en el Congreso?

-Si quieren, te pueden entregar Neuquén... ¿Para qué reivindicar Malvinas si las compañías inglesas te pueden tomar el territorio marítimo? En ningún caso las fronteras pueden estar en propiedad de extranjeros. No estoy hablando de los extranjeros residentes, que son habitantes, sino de sociedades extranjeras o extranjeros que tienen residencia en otros países.

-¿Usted está dispuesta a denunciar a Milei o Bullrich por traición a la patria si el Congreso sanciona la ley?

-Sí, hay que esperar que salga la ley. Los firmantes del proyecto ya están incursos en el artículo 29 de la Constitución Nacional [prohíbe al Congreso y a las legislaturas provinciales otorgar al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias]. No hay que desconocer que somos estructuralmente mafiosos y estamos en el límite de ríos o cordilleras que son transnacionales; y en mares en los que tenemos conflicto geopolítico, como Malvinas.

Yo no soy nacionalista, pero no soy estúpida. Uno tiene que ser sensato.

-¿Qué teme? ¿Milei está armando un Estado a medida de los grandes empresarios tecnológicos?

-Ya hay experiencias, como en Honduras, donde están creados Estados adentro del Estado; es decir, lugares donde no rige la jurisdicción del Estado nacional, ya sea por el narcotráfico o startups.

-¿Presume que Milei quiere implementar ese modelo?

-Peter Thiel, Silicon Valley y los narcos quieren eso.

- En resumen, usted dice que esta reforma de Milei afecta recursos estratégicos, el agua y zonas de fronteras de la Argentina.

-Es lo que requiere Silicon Valley para los grandes bancos de datos. ¿Qué es el tecnofeudalismo? Son territorios donde no rige la jurisdicción nacional. Esto viene desde los setenta, pero ahora ya hay experiencias dentro de Latinoamérica. Esto es el nuevo feudalismo tecnológico. Esto está en la cabeza de Peter Thiel.

—¿Cree que Milei impulsa esta reforma por la influencia de Peter Thiel o el Presidente responde a intereses de otros sectores? El Gobierno dice que hizo proyectos para atraer inversiones, como el súper RIGI o la nueva ley de sociedades.

-Por supuesto, hay intereses. Hay intereses ilegales y del nuevo feudalismo tecnológico. No estoy tocando el precio de la hectárea en la zona núcleo. No me preocupa eso, sino que se creen Estados sin impuestos dentro del Estado.

El informe que hicimos en Voces se lo mandé a cada uno de los senadores. Hablé de la asimetría de los capitales en juego. Para los trillones que manejan estos tipos, un gran terrateniente argentino es una mosca. Ya tengo operaciones que se están haciendo en el Bermejo y te ponen la plata negra entera. La asimetría de capitales es tan enorme que los ricos argentinos son mosquitos.

-Usted no confía en el control que puedan ejercer el Ejecutivo nacional y los gobernadores a la hora de autorizar la adquisición de tierras en zona de frontera.

-Porque debemos tener conciencia cuánto vale un gobernador o una legislatura provincial o un Congreso. La integridad territorial no puede estar en manos de nadie. ¿Está claro? Porque, además, no tenemos ni seguridad nacional ni zona de fronteras ni gendarmería. A ver, un suboficial de Gendarmería, Prefectura o la Marina gana 700.000 pesos. ¿Cómo controlás el Mar Argentino? Sin geopolítica no hay visión a futuro.

El primer país de experimento de los proyectos tecnofeudales es la Argentina, justamente porque está alieneado con Trump, Silicon Valley y, básicamente, Peter Thiel, que está apoyando a James David Vance [vicepresidente de EE.UU.] y que está aliado con la CIA y el Mossad.

-Federico Sturzenegger, autor de la reforma de la ley de tierras, tiene poder en el Gabinete y profundiza la desregulación económica. ¿Es peligroso?

-El optimismo idiota es un peligro porque es optimismo sin sensatez. Estamos en el medio de la doctrina Monroe, es América para Estados Unidos, pero con intereses chinos y narcotráfico en disputa. No podés operar fuera de la realidad.

-Hoy Milei dijo que está haciendo reformas estructurales y defendió su modelo económico. ¿El cambio de régimen puede ser exitoso o está destinado a fracasar?

-El problema es que es 80/20. Se lleva puesta a la clase media. Un país con solo una política extractiva tiene dólares, pero elimina sus clases medias y es condenado a la pobreza. Entonces, es como Perú: un modelo exitoso en la estabilidad de la moneda, pero también de informalidad y 70% de pobreza.

-¿Milei va a ser reelecto en 2027 o puede pagar un costo político alto por los efectos de su programa económico en los grandes centros urbanos?

-Yo nunca estuve y no voy a estar. Obviamente que creo en la solvencia fiscal, pero también tiene que haber un modelo alternativo en materia de desarrollo y educación. De otra manera, no hay salida. Yo no quiero el modelo peruano, que es un engaño.