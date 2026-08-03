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Las principales frases de Milei sobre Chiqui Tapia, Cristina Kirchner, Axel Kicillof y su eventual reelección
El Presidente habló de la investigación a la AFA, cuestionó al gobernador bonaerense y a la expresidenta, elogió a Patricia Bullrich y defendió su gestión
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LA NACION
El presidente Javier Milei brindó este domingo una entrevista en La Cornisa (LN+), en la que se refirió a distintos temas de la agenda política, económica e internacional. El mandatario habló de la investigación sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), volvió a cuestionar a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, elogió a Patricia Bullrich y defendió las principales medidas de su gestión. A continuación, sus frases más destacadas.
Claudio “Chiqui” Tapia, su relación con Mahiques y la investigación a la AFA
- Sobre un supuesto acuerdo con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques: “Otra estupidez enorme, otra conspiración enorme que es mentira. Están las cosas en la Justicia. Cuando queden resueltas, esas cosas se las van a tener que guardar en lugares oscuros”.
- “¿Cuántas veces hay que aguantar estas mentiras de los periodistas? Se las van a tener que tragar”.
- “Mahiques está ahí porque viene a arreglar los problemas de la Justicia”.
Cristina Kirchner
- “Que la condenada haga todas las presentaciones que haga. Me importa un rábano”.
- Sobre lo que definió como una nueva etapa de la estrategia impulsada por Antonio Gramsci: “Eso lo hizo Cristina Kirchner. Abrió esta puerta. Tenés terroristas disfrazados de estudiantes, de periodistas, de profesores, de investigadores”.
Axel Kicillof
- “Su opinión no es relevante. Fue ministro de Economía de la presidiaria, de la chorra”.
- “Todas las provincias que adhirieron al RIGI crecieron. Los únicos que no adhirieron son La Rioja y Buenos Aires”.
- “No crecen porque tienen un comunista de gobernador. Es un mal. Donde un comunista toca algo, lo destruye o convierte en excremento”.
La “campaña anti-Argentina”
- “Lo hizo Brasil, con plata, recursos, influencers y actores para mover la campaña en redes, junto a México, el Partido Demócrata de Estados Unidos y España”.
- “Todo ello con su contraparte argentina, que es el kirchnerismo”.
Lula da Silva
- “Es un chorro y ladrón. Es un presidiario. Salió por un recurso administrativo”.
- “Lo liberaron por una falla en el procedimiento. No es inocente”.
- “Si hay alguien que interfiere políticamente en la región es Lula, contaminando con las ideas inmundas del socialismo por todos lados”.
- “Se enoja porque yo le dije algo a Lula que es verdad. Pero omiten los insultos de Lula y sus ministros”.
Reforma de la carta orgánica del Banco Central
- “El mensaje de la cadena apunta al corazón de la decadencia argentina de los últimos 91 años”.
- “No se va a poder falsificar dinero. Es un delito”.
- “Es una reforma para terminar de extirpar la inflación”.
- “A los que más beneficia es a los más vulnerables. Es terminar con la estafa de la política a los argentinos”.
Las próximas elecciones
- Sobre la posibilidad de que Patricia Bullrich compita por la Presidencia cuando finalice un eventual segundo mandato suyo: “El lugar que quiera ocupar la doctora Bullrich va a ser siempre un placer y un honor”.
- Respecto del respaldo de Mauricio Macri a una eventual candidatura de Hernán Lacunza: “No tengo por qué meterme en otro barrio. Es otro partido. ¿Quién soy yo para meterme en las decisiones de otro partido?”.
Migración
- “Estoy de acuerdo con que paguen por la universidad pública argentina y el servicio público de salud argentino”.
- Sobre la crisis migratoria registrada esta semana en Ceuta: “Sánchez usa a esos inmigrantes para nacionalizarlos y que voten por él, así puede extender su tiranía”.
LA NACION
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