Las principales frases de Milei sobre Chiqui Tapia, Cristina Kirchner, Axel Kicillof y su eventual reelección

El presidente Javier Milei brindó este domingo una entrevista en La Cornisa (LN+), en la que se refirió a distintos temas de la agenda política, económica e internacional. El mandatario habló de la investigación sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), volvió a cuestionar a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, elogió a Patricia Bullrich y defendió las principales medidas de su gestión. A continuación, sus frases más destacadas.

Claudio “Chiqui” Tapia, su relación con Mahiques y la investigación a la AFA

Sobre un supuesto acuerdo con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques: “Otra estupidez enorme, otra conspiración enorme que es mentira. Están las cosas en la Justicia. Cuando queden resueltas, esas cosas se las van a tener que guardar en lugares oscuros”.

“¿Cuántas veces hay que aguantar estas mentiras de los periodistas? Se las van a tener que tragar”.

“Mahiques está ahí porque viene a arreglar los problemas de la Justicia”.

Señaló que la idea de que haya un acuerdo entre Mahiques y Tapia es “otra estupidez enorme" Hector Vivas - FIFA - FIFA

Cristina Kirchner

“Que la condenada haga todas las presentaciones que haga. Me importa un rábano”.

Sobre lo que definió como una nueva etapa de la estrategia impulsada por Antonio Gramsci: “Eso lo hizo Cristina Kirchner. Abrió esta puerta. Tenés terroristas disfrazados de estudiantes, de periodistas, de profesores, de investigadores”.

Axel Kicillof

“Su opinión no es relevante. Fue ministro de Economía de la presidiaria, de la chorra”.

“Todas las provincias que adhirieron al RIGI crecieron. Los únicos que no adhirieron son La Rioja y Buenos Aires”.

“No crecen porque tienen un comunista de gobernador. Es un mal. Donde un comunista toca algo, lo destruye o convierte en excremento”.

“Su opinión no es relevante", dijo Milei este domingo por la noche sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

La “campaña anti-Argentina”

“Lo hizo Brasil, con plata, recursos, influencers y actores para mover la campaña en redes, junto a México, el Partido Demócrata de Estados Unidos y España”.

“Todo ello con su contraparte argentina, que es el kirchnerismo”.

Lula da Silva

“Es un chorro y ladrón. Es un presidiario. Salió por un recurso administrativo”.

“Lo liberaron por una falla en el procedimiento. No es inocente”.

“Si hay alguien que interfiere políticamente en la región es Lula, contaminando con las ideas inmundas del socialismo por todos lados”.

“Se enoja porque yo le dije algo a Lula que es verdad. Pero omiten los insultos de Lula y sus ministros”.

“Es un chorro y ladrón", dijo Milei respecto de Lula Natacha Pisarenko - AP

Reforma de la carta orgánica del Banco Central

“El mensaje de la cadena apunta al corazón de la decadencia argentina de los últimos 91 años”.

“No se va a poder falsificar dinero. Es un delito”.

“Es una reforma para terminar de extirpar la inflación”.

“A los que más beneficia es a los más vulnerables. Es terminar con la estafa de la política a los argentinos”.

Las próximas elecciones

Sobre la posibilidad de que Patricia Bullrich compita por la Presidencia cuando finalice un eventual segundo mandato suyo: “El lugar que quiera ocupar la doctora Bullrich va a ser siempre un placer y un honor”.

Respecto del respaldo de Mauricio Macri a una eventual candidatura de Hernán Lacunza: “No tengo por qué meterme en otro barrio. Es otro partido. ¿Quién soy yo para meterme en las decisiones de otro partido?”.

Consultado por la posibilidad de que Patricia Bullrich compita por la Presidencia cuando finalice un eventual segundo mandato suyo: “El lugar que quiera ocupar la doctora Bullrich va a ser siempre un placer y un honor”

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