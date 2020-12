Elisa Carrió: "No llegué a la Presidencia porque no transamos con el dinero"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuestionó la dirigencia política y aseguró que en su partido no falta poder Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

"Este partido es un ejemplo donde no se pagaron precios por llegar al poder", sostuvo la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. "No llegué a la Presidencia porque no transamos ni con el establishment, ni con el poder financiero, ni con el dinero, pero demostramos que se puede hacer política desde los valores, y que esa es la verdadera permanencia", dijo hoy Carrió.

Durante la presentación de "Mi legado político", un libro en el que recopila su labor como constituyente y diputada nacional, la referente de la oposición aseguró que en su partido no falta poder: "Ejercemos el poder, no desde un despacho oficial, pero lo ejercemos, de esto no hay duda".

Además, Carrió remarcó la coherencia tanto en sus ideales como en los del bloque, a lo largo de los años. "Hay una sola cuestión en la que yo varié, que es la ley del arrepentido. Tenía una posición antes y la fui cambiando, a medida que veía que avanzaban las mafias en el mundo de la corrupción, pero no hay otra fisura en ninguna de las intervenciones de los escritos desde el 'Contrato moral', del año 2002, el escrito fundante de la coalición", sostuvo la líder de la CC ARI, quien meses atrás solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que defendiera el sistema de protección de testigos e imputados.

El evento -del cual participaron los diputados nacionales de la CC ARI Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Juan Manuel López y Marcela Campagnoli, entre otros- fue transmitido por YouTube y se realizó en el marco del Día de la Virgen. "Mi vida política no se explicaría sin la razón y sin la fe. Por eso la elección del 8 de diciembre", explicó Carrió.

Críticas a la dirigencia política

Acompañada de los legisladores, Carrió sostuvo que "la victoria es el camino" y que eso "nunca lo entendió" la dirigencia política argentina. "La nueva generación del partido aprendió de estos principios y no se van a mover de ahí", aseguró Carrió, tras sostener, además, que al partido "no lo financiaron los grandes empresarios" y que no cedió ante negociaciones que podían "comprometerlo".

"No cedimos ante determinadas alianzas que podían comprometer nuestra historia, salvo casos excepcionales para sacar a la Argentina del fascismo de Cristina [Kirchner]", explicó Carrió.

Sentada a la izquierda de Carrió, la exdiputada Elsa "Tata" Quiroz tomó el micrófono -al igual que otros de los presentes- para hablar sobre la trayectoria y el presente de la coalición. "Tenemos el compromiso de estar con la gente y consolidar las instituciones de la política, que están siendo pisoteadas todo el tiempo", dijo Quiroz, y agregó: "Esto no es un legado, es un punto en el camino".

Además, en sintonía con la líder de CC ARI, Quiroz -cofundadora de ARI (Argentinos por una República de Iguales)- aseguró que "la dirigencia política está escindida de lo que pasa en la realidad", y citó al expresidente uruguayo José "Pepe" Mugica: "La política se hace en la calle, no en un despacho".

