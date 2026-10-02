Casación decidirá si se reunifican los juicios contra Máximo y Cristina Kirchner por Hotesur y Los Sauces

El Tribunal Oral Federal 5 decidió que sea la Cámara Federal de Casación Penal la que revise su decisión de partir en dos los juicios por Hotesur y Los Sauces, en los que están acusados Cristina Kirchner y Máximo Kirchner por lavado de dinero y asociación ilícita.

Mientras tanto, los jueces del tribunal mantuvieron el cronograma: los debates empezarán por Los Sauces el viernes 23 de octubre y las audiencias por Hotesur darán comienzo el viernes 19 de marzo de 2027.

Los magistrados José Antonio Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Paliotti concedieron por unanimidad los recursos de casación presentados por el fiscal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante.

Ambos habían cuestionado el desdoblamiento que el tribunal dispuso el 17 de septiembre último. Pero lo hicieron “sin efecto suspensivo”, es decir, la separación del juicio en dos sigue en pie hasta que resuelva la Cámara de Casación.

Dos de los jueces creen que el recurso no debería prosperar, pero lo concedieron solo para evitar más demoras; en cambio, Paliotti considera que la fiscalía tiene razón.

Adriana Paliotti, Michilini y Machado Pelloni

Michilini, que encabezó el acuerdo, sostuvo que la decisión de separar los debates no es recurrible en Casación y que “no hay dos juicios”, sino un proceso en dos partes. Solo se define cómo se organizan los juicios, algo que está dentro de las facultades del tribunal, dijo.

Para el juez, los perjuicios que invocaron la UIF y la fiscalía de perder prueba o partirla, o que no se pueda juzgar el segundo caso porque concluyó el primero con una sentencia de cosa juzgada, son hipótesis futuras.

Dijo Michilini que Hotesur gira alrededor de la explotación hotelera y de Valle Mitre y Los Sauces abarca alquileres, operaciones inmobiliarias y transferencias del Grupo Báez y del Grupo Indalo.

El juez dedicó varios párrafos a reprochar el tono del escrito fiscal. Enumeró expresiones que consideró irónicas o descalificantes hacia el tribunal: “raro”, “cínicamente”, “mal que le pese al tribunal”, “una partecita de la feria”, “cuando el tribunal entiende que le conviene”, “vaya uno a saber” y un “Falso” en mayúsculas y negritas.

El fiscal general Diego Velasco durante el alegato ante el TOF N°3. Captura mejorada con IA

Michelini sostuvo que ese modo de expresarse no es compatible con la “mesura, objetividad y respeto institucional” que se espera de quien deberá sostener o desistir de la acusación en un juicio de esta trascendencia. Aun así, el magistrado propuso conceder el recurso para evitar demoras.

Machado Pelloni también señaló que el fiscal no discutió que en Hotesur falta prueba por producir, que es la razón que impide el juicio conjunto y concluyó que “lo más conveniente es que [el asunto] sea definido por el tribunal del recurso”, que es Casación, por lo que votó por conceder.

Paliotti acompañó la concesión del recurso, pero aclaró que no comparte los fundamentos de sus colegas. Para ella, el planteo de la fiscalía es atendible en el fondo. Recordó que las causas llegaron al tribunal en momentos distintos y que fueron acumuladas en junio de 2019.

La jueza hizo suyo el argumento del fiscal de que la acusación “deberá reconstruir por separado tramos de una misma operatoria económica”, con el riesgo de que la prueba se examine fuera de su contexto.

Ahora el expediente subirá a la Cámara Federal de Casación Penal, con los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.

Allí la fiscalía y la UIF tendrán tres días para mantener sus recursos desde que las actuaciones lleguen a esa instancia.