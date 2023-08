Caso Cecilia Strzyzowski: la carta pública que escribió Emereciano Sena desde la cárcel

escuchar

Desde la cárcel y dos días antes de que su abogado pida el cese de la prisión preventiva, solicitud que se formalizó en la audiencia de hoy, el piquetero chaqueño Emereciano Sena, padre del principal responsable del femicidio de Cecilia Strzyzowski, enumeró una larga lista de pedidos para atenuar las condiciones de su detención.

El líder piquetero, acusado al menos de coautor del crimen de su nuera, esposa de su hijo César Sena, utilizó un trozo de papel y escribió su primera carta pública en la cual realizó una serie de pedidos: una radio, un televisor y un ventilador fueron algunos de los requisitos, exigidos desde la comisaría donde está detenido hace casi dos meses.

La carta fue escrita de puño y letra, con varios errores ortográficos, de cohesión y coherencia textual, en letras imprentas mayúsculas. Fue dirigida a los fiscales y al juez de Garantías de Resistencia. En su escrito, Sena solicitó, además de los elementos de confort, la visita de su esposa y de “personas que no sean parientes, amigos o conocidos”. La misma requisitoria que hizo hoy Marcela Acuña, su esposa, quien también pidió tener acceso a un teléfono celular las 24 horas.

Vale recordar que por el momento, los pedidos de Marcela Acuña y Emerenciano Sena de reunirse en la cárcel y la solicitud de la mujer de estar con su hijo César, fueron rechazados.

Esta es la primera carta que escribe Emerenciano, no así su mujer, que no sólo hace pedidos sino que utiliza las misivas para hacer públicos otros planteos y dejar en evidencia ciertas estrategias, más distractivas que efectivas.

“No es una mujer fácil, pero además sabe lo que está haciendo o lo que estuvo haciendo con las cartas que salieron a la luz en los medios”, dijo a LA NACION una fuente con acceso a la causa. “Y sabe lo que hace porque plantea una cosa para el “público” y otra distinta es lo que pasa en los expedientes”, completó.

La carta completa de Emereciano Sena

Objeto de la presente:

Que vuestra señoría tenga la amabilidad de escribir o describir los objetos, cosas con que puedo contar en mi celda.

1) Radio

2) Televisor

3) Ventilador

4) Visitas de personas que no sean parientes, amigos o conocidos

5) Visita con mi señora esposa Marcela Verónica Acuña

6) Poder contar con elementos de lectura y escritura, como ser libros, lapiceras, papel

Con todos los enumerados no cuento porque vuestra señoría los “prohíbe”. Hasta ahora a mí no me consta, por eso la precedente, no dando para más.

Emerenciano Sena, detenido en la Comisaría Tercera de la ciudad de Resistencia Chaco.

Será Justicia”.