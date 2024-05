La CGT cuestionó a la UCR por la Ley Bases y Rodrigo De Loredo se defendió

Escuchar

En medio de los reclamos al Gobierno durante la marcha por el Día del Trabajador, la CGT cuestionó también la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley Bases con el foco puesto en los integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR) que acompañaron la iniciativa, a quienes acuso de “correr por derecha” a la administración de Javier Milei. Héctor Daer-uno de los tres líderes de la central obrera- criticó en particular al legislador de Córdoba Rodrigo de Loredo, que luego recurrió a las redes sociales para responderle.

En una entrevista que le hicieron durante la movilización de este miércoles, el dirigente sindical se refirió a la reforma laboral incluida en la iniciativa del oficialismo y consideró que un proyecto de ley en ese sentido “se tendría que haber discutido en la Comisión laboral y no de la forma en que se hizo”.

“No es ningún proyecto nuestro, ni un proyecto acordado. Es un proyecto del Poder Ejecutivo sobreactuado drástica y vergonzosamente por un sector del bloque radical, corriendo por derecha al gobierno de Milei, algo medio insólito”, sostuvo el gremialista.

En ese punto, se dirigió especialmente al titular del bloque de la UCR en la Cámara baja. “Esto marca que este muchacho cordobés está absolutamente perdido en el escenario ideológico y político de nuestro país, pero bueno, este es un paso en la lucha de los trabajadores, en la defensa de los derechos”, señaló en alusión a las implicancias de la normativa en debate.

Ante la mención, De Loredo usó su cuenta de X para defenderse y recurrió a una serie de números para respaldar su apoyo a la idea de reforma.

“Estimado Héctor Dáer, hay ocho millones de trabajadores en la informalidad. Hace más de una década que no se genera empleo privado en el país. La seguridad social está desfinanciada porque no hay aportes. Hay 1.2 millones de planes sociales en un país con todos los recursos naturales para ser una potencia económica. Las Pymes no tienen margen para emprender. Las familias no llegan a fin de mes... Hay que asumir la realidad sino la foto social será cada vez peor”, escribió.

Tras el respaldo que la Ley Bases obtuvo este martes en Diputados, la CGT expresó su rechazo al rumbo económico de la gestión de La Libertad Avanza y ratificó el segundo paro general contra el Gobierno, previsto para el jueves 9 de mayo.

Con la consigna “en defensa de los derechos laborales, sociales, previsionales y del modelo sindical”, la CGT se movilizó este 1º de mayo al monumento Canto al Trabajo para advertir sobre el “ajuste brutal” del gobierno de Milei.

“Un gobierno sin diálogo social, que sólo se vincula con los representantes de intereses amigos, que agrede y deshecha a los trabajadores y a sus organizaciones, menosprecia a los jubilados y pensionados que no pueden esperar, se desentiende de la atención de los más vulnerables, discrimina a las y los hacedores de la economía popular, desfinancia la salud pública, la educación pública, la ciencia, la tecnología y la cultura, mientras se deteriora gradualmente el valor capital de las pequeñas y medianas empresas y comercios, profundizando así el grave cuadro de pobreza estructural e indigencia que devasta nuestra comunidad”, señaló la central sindical en el mensaje que emitió en la jornada.

