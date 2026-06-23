Caso Cuadernos: otro tripulante del avión presidencial declaró que eran laxos los controles en los vuelos de los Kirchner al Sur

“El control de valijas, el escaneo, sobre todo si era en el país, por lo menos en los vuelos que me tocaron a mí, no se hacía todas las veces. El equipaje de los pasajeros no sé si se controlaba”. La declaración pertenece a José Molina, suboficial de la Fuerza Aérea y mecánico electrónico del avión presidencial Tango 04 entre 2000 y 2016. Declaró esta mañana, en el juicio oral del caso de los Cuadernos de las Coimas.

Molina integra el bloque de testigos que estuvieron vinculados a la flota de aviones presidenciales durante el kirchnerismo. La declaración fue pedida por la fiscalía para reconstruir los viajes hacia el sur del matrimonio Kirchner, bajo la hipótesis de que Santa Cruz era uno de los destinos finales del dinero recolectado de los sobornos.

“En los vuelos internacionales había más control de valijas”, diferenció Molina, en línea con los dichos de otros pilotos y tripulantes de los aviones presidenciales.

El mecánico ratificó lo que había dicho durante la instrucción, en cuanto a que el personal de ceremonial era el encargado de subir y bajar el equipaje del matrimonio Kirchner en los vuelos.

El juicio oral del caso Cuadernos, a cargo del Tribunal Oral Federal 7, se inició en noviembre y busca determinar el rol que tuvieron la expresidenta Cristina Kirchner, una veintena de funcionarios del kirchnerismo, un financista y más de 60 empresarios de primera línea en un presunto esquema de intercambio de sobornos a cambio del reparto de obra pública.

Gran parte de la dinámica de ese intercambio quedó reflejada con precisión por Oscar Centeno, el chofer del Ministerio de Planificación, que escribió los cuadernos que dieron inicio a la investigación de LA NACION.

La ronda testimonial de pilotos y tripulantes se inició con la declaración de Sergio Oscar Velázquez, un piloto civil que se ganó la confianza de Néstor Kirchner en Santa Cruz y que, por expresa gestión del expresidente, se incorporó al equipo de pilotos militares de la Fuerza Aérea.

Al llegar a la Casa Rosada, Néstor Kirchner se encargó de desplazar al personal de la Fuerza Aérea para que su piloto de confianza, Sergio Velázquez, quedara a cargo del Tango 01 Archivo

A diferencia del resto de los tripulantes, Velázquez contaba con una suerte de salvoconducto para moverse con libertad dentro y fuera del avión. Oficiaba de nexo entre los otros pilotos y el expresidente Néstor Kirchner, que temía a las tormentas eléctricas y desconfiaba de los oficiales militares, según relataron los testigos.

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