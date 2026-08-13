El secretario de Seguridad de San Isidro estuvo dos semanas en el cargo y renunció

La renuncia a la Secretaría de Seguridad de San Isidro por parte del exgeneral de brigada Jorge Fabián Berredo generó sorpresa en el distrito, ya que se produjo apenas dos semanas después de su asunción en el cargo. La salida veloz del funcionario del gobierno del intendente Ramón Lanús alimentó versiones, más allá de la comunicación oficial que indicó “motivos personales” como razón de la dimisión, y expuso miradas contrapuestas sobre la inseguridad entre el gobierno municipal y la oposición local.

Berredo fue anunciado como secretario de Seguridad de San Isidro el 22 de julio. El miércoles de la semana pasada, presentó su dimisión. Desde el municipio, dijeron a LA NACION que se trató de una “pronta renuncia por motivos personales”. Este diario consultó a Berredo sobre su salida del cargo municipal, pero no recibió respuestas.

Por fuera de la información oficial, circularon explicaciones sobre la salida de Berredo que la caracterizaban de modo conflictivo, ya sea por reclamos que el funcionario habría hecho por el accionar policial o por oposiciones internas que habría cosechado. Desde la intendencia, no obstante, sostuvieron que los motivos fueron “personales”.

Berredo aún no tiene reemplazante en la Secretaría de Seguridad y su renuncia se produjo en un contexto de diferencias entre oficialismo y oposición sobre la situación de la inseguridad en el distrito.

Berredo, en la Antártida, junto al general de brigada Edgar Calandin y el brigadier general Xavier Julián Isaac, con el presidente Milei y el exministro Petri Twitte

Desde la municipalidad que conduce Lanús (de Pro, alineado con La Libertad Avanza) remarcaron que “San Isidro viene mostrando una reducción de distintos indicadores delictivos desde 2024 y en 2025 presentó mejores indicadores que en 2023″. Aseguraron, además, que “fue el municipio del conurbano que más redujo los robos, un 30% entre 2023 y 2025″ y que, “en el primer semestre de 2026, todas las modalidades de delitos cayeron al mínimo de los últimos cuatro años (robos en vía pública, escruches, robos de motos y autos, robos en finca)”.

“Dibujan los datos de inseguridad”

Por el contrario, dos concejales opositores se expresaron en sentido opuesto al de la municipalidad. “Dibujan los datos de inseguridad. La cantidad de homicidios y robos en casas con moradores ha crecido de modo exponencial”, señaló el concejal Walter Pérez, de la Unión Cívica Radical, alineado con el exintendente Gustavo Posse. “Durante esta gestión, ya hubo cinco homicidios en ocasión de robo”, agregó el edil.

Federico Meca, concejal del Frente Renovador y jefe del bloque de Unión por la Patria, afirmó que recibe a vecinos “con mucha preocupación por la cantidad de entraderas que hay en las zonas de Martínez y Villa Adelina”. Y remarcó: “Esta preocupación aumenta cuando desde el municipio no solo no hay respuesta, sino que han cambiado de secretario de Seguridad tres veces desde que asumió el intendente, durando menos de 15 días este último. En la actualidad, no hay secretario de Seguridad en San Isidro. La situación es alarmante y los vecinos necesitan una solución ya”.

Un móvil de la patrulla vecinal de San Isidro, en la zona de Las Lomas Fabián Marelli - LA NACION

El mes pasado, LA NACION dio cuenta de la preocupación vecinal en la zona de Las Lomas de San Isidro por una ola de asaltos en viviendas, con sus moradores presentes.

Berredo fue comandante operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En octubre de 2023, estuvo a cargo de la operación “Regreso Seguro”, con la que el Gobierno trasladó a la Argentina a ciudadanos que se encontraban en Israel tras el ataque terrorista de Hamas.

En julio de 2024, el nombre de Berredo figuró otra vez en las noticias porque su ascenso a general de división se postergaba en el Senado. En noviembre de 2024, Berredo elevó una denuncia contra el general de brigada Carlos Alberto Carugno, al que acusó de amenazarlo con echar a su esposa, una coronel médica del Hospital Militar Central, si no presentaba su pedido de pase a retiro.