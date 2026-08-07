Caso Fentanilo. Las dos exfuncionarias de Salud acusadas fueron liberadas bajo cauciones de $75 millones

La exjefa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) Nélida Agustina Bisio y la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) Gabriela Mantecón Fumadó, quienes habían sido detenidas el martes pasado, fueron liberadas hoy por el juez federal Ernesto Kreplak.

Las excarcelaciones de las dos exfuncionarias, acusadas de haber sido parte de una maniobra de contaminación de fentanilo que provocó al menos 90 muertes, fueron ordenadas, cada una, bajo una “caución real” de $75 millones; en lugar de depositar el dinero, a ambas se les permitió poner como garantía inmuebles. Mantecón Fumadó hipotecó una casa propia en Santa Clara y Bisio, un inmueble a nombre de su hijo, informaron fuentes oficiales a LA NACION. Ambas debieron entregar sus pasaportes al juzgado y tienen prohibido salir del país.

Gabriela Mantecón Fumadó es trasladada a declarar a los tribunales federales de La Plata Marina Espeche

Las dos mujeres fueron detenidas el martes pasado a pedido de la fiscal federal Laura Roteta, quien había solicitado que se las arrestara para garantizar sus indagatorias, que se realizaron anteayer. Están acusadas del delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal, que reprime con una pena de entre 10 y 25 años de cárcel a quien hubiera envenenado o contaminado sustancias medicinales con resultado de muerte.

En su dictamen, Roteta y el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), sostuvieron que “las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones”. Se referían a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Este último elaboró las ampollas de fentanilo que se comercializaban vía HLB Pharma. Ambos son propiedad de Ariel García Furfaro, acusado central en este caso, que sigue detenido.

A Bisio y Mantecón Fumadó se les imputa haber demorado decisiones que hubieran podido evitar las muertes. El 3 de enero de 2025 recibieron el resultado de una inspección que dio cuenta de graves irregularidades en el laboratorio Ramallo y que recomendaba frenar su producción y prohibir que circulara el fentanilo fabricado allí, pero tardaron más de un mes en tomar esas medidas.

En su declaración de esta semana, Mantecón Fumadó dijo que sus superiores conocían lo que estaba sucediendo en el laboratorio, así como las decisiones que se tomaban en la Anmat. Mencionó no solo a Bisio, sino también a Mario Lugones, actual ministro de Salud.

Tal como informó LA NACION, según Mantecón Fumadó, en los primeros días de enero, cuando recibió el resultado de la inspección en Ramallo, ella lo remitió a Bisio, quien, a su vez, también lo elevó. Según Mantecón Fumadó, su jefa supuestamente lo consultó con el ministro Lugones, que le respondió -siempre según dijo Mantecón que le dijo Bisio- que avanzaran, pero con cautela. Mantecón usó este argumento para justificar el tiempo que demoraron en tomar medidas contra el laboratorio de García Furfaro.

Ariel García Furfaro Camila Godoy - LA NACION

Mantecón Fumadó trabajó durante 20 años en el Iname antes de dirigirlo. Ese instituto de la Anmat tiene responsabilidad directa en el control y la fiscalización de los laboratorios que operan en el país, los productos que se comercializan y su registro. Inicialmente, había sido asesora jurídica de las sucesivas direcciones del instituto.

Bisio, también funcionaria de carrera, fue nombrada al frente de la Anmat cuando Javier Milei asumió la presidencia y permaneció en ese cargo hasta enero de 2026, cuando esta causa penal llevaba ya más de siete meses de trámite.