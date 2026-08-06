La Anmat retiró del mercado un producto de una reconocida marca de crema antiinflamatoria tras un robo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de dos productos de la marca Átomo Desinflamante, de crema y gel analgésico y antiinflamatorio. Según explicó, en la medida publicada este jueves en el Boletín Oficial, la firma que los elaboró sufrió un robo de 9000 unidades.

A través de la Disposición 4753/2026, el organismo dispuso la restricción para los productos identificados como “Átomo Desinflamante Forte x 100 gr. Crema, Lote 00023, Vto. 05/28 (Certificado N° 45.531)" y “Átomo Desinflamante Clásico x 110 gr. Crema, Lote 00214, Vto 05/28, (Certificado N° 47.463)“.

En la medida, la Anmat explicó que la firma Gramon Millet, que fabrica los productos de Átomo Desinflamante, informó sobre un robo en las instalaciones de Dalban Pharma, en la planta de Haedo. En ese episodio se llevaron diversos medicamentos y productos, entre los que se encontraban los dos de la marca antiinflamatoria.

Además, la firma destacó que los lotes afectados son 5740 unidades de Átomo Desinflamante Forte y 3360 de Átomo Desinflamante Clásico.

Según precisó la empresa, los productos fueron robados como terminados y los lotes no tuvieron comercialización previa, con lo cual, en ambos casos, los remanentes de los productos se enviaron a destrucción. La Anmat, en tanto, solicitó a la firma que guarde unidades de contramuestra para el caso en que sea necesario verificarlas.

Gramon Millet, por su parte, presentó una copia de la denuncia policial realizada por la firma Dalban Pharma en la que relata que “ocurrió un robo en las instalaciones de la planta industrial de mercadería de terceros que contratan los servicios de preparado, empaque, acondicionamiento”. Además, se adjuntó un listado de los productos robados, entre los que estaban detallados los señalados.

La medida fue dispuesta tras el robo de 9100 unidades

En este contexto, la Anmat dispuso la prohibición de elaboración y venta de los productos robadas para “proteger a eventuales adquiriente y usuarios” y preservar su salud.

Asimismo, un hecho similar ocurrió con el producto identificado como: “Zetrotrax, jarabe por 240 ml, lotes: EAIB6, EAIB7 y EAIB8″. En este caso, las instalaciones de Laboratorios Dalban, en la planta Haedo -que los elaboró- sufrió un robo y se prohibió su producción y venta a modo de prevención.

En tanto, la firma aclaró que los frascos aún no estaban en el envase secundario (estuchados), sino que estaban identificados con la etiqueta autorizada (nombre del producto, lote y vencimiento) y, en consiguiente, Laboratorios Dalban realizó el relevamiento de información y concilio el stock físico.