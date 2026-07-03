Caso $LIBRA: el juez Martínez de Giorgi sacó de la causa a las querellas por un pedido del lobista Mauricio Novelli

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartó hoy a dos grupos de querellas en la causa que investiga los hechos en torno al lanzamiento de $LIBRA, la moneda digital que promovió el presidente Javier Milei en redes, se derrumbó y acabó sospechada de estafa.

Las querellas, que reunieron a presuntos damnificados, tuvieron un rol fundamental impulsando la investigación en paralelo con el fiscal del caso, Eduardo Taiano, que es el representante de la acusación pública. Ahora, ya no podrán promover nuevas medidas de prueba, insistir con citaciones a indagatoria, apelar decisiones o incidir de otro modo directo en el rumbo de la causa.

El juez dictó su fallo en respuesta a un planteo de una de las personas investigadas, el lobista Mauricio Novelli, quien pidió correrlos con el argumento de que no habían sido víctimas de una estafa.

Martínez de Giorgi hizo lugar al planteo de Novelli y sostuvo que no estaba del todo acreditado que los cinco querellantes sean los titulares de las billeteras que apostaron por $LIBRA y perdieron.

“La legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso”, afirmó el juez en su fallo.

“Aún cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley”, dijo el juez.

Respecto a la titularidad de las billeteras, sostuvo: “La información que hasta el momento han aportado y las características técnicas de los medios empleados no permiten tener por acreditada la titularidad de las billeteras virtuales que utilizaran para la compra de la criptomoneda en cuestión y el origen de los fondos utilizados para ello”.

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