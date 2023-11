escuchar

Catorce reconocidas instituciones hicieron un llamado a la “cooperación política democrática” en un comunicado que publicaron este viernes. El Club Político Argentino, Poder Ciudadano y la Fundación Libertad, entre otros, propusieron varios tópicos que debería respetar quien triunfe en el balotaje del próximo domingo 19 de noviembre y asuma como presidente a partir del 10 de diciembre.

Para las entidades las “instituciones republicanas y representativas flaquean” y remarcaron que los problemas que arrastra la Argentina tienen “una responsabilidad dolorosamente compartida” en la que están involucrados diversos actores de la realidad política, social y económica.

Los responsables “no han podido sentar las bases del crecimiento económico, no han sabido cómo evitar la profundización abismal de la pobreza, ni otras lacras como el deterioro del sistema educativo, la violencia, la inseguridad, el narcotráfico”, según dijeron en el comunicado.

Por eso, para las instituciones de distintas áreas de la sociedad civil ven necesario “subsanar la carencia de cooperación política”. “Nuestra política no es cooperativa, se caracteriza más bien por un modo de competición destructivo”, apuntaron. El objetivo, según estas organizaciones, es “superar este rasgo tan negativo es esencial para fortalecer nuestra democracia, recuperar a la política en sí misma y mejorar su capacidad de gobierno y de respuesta a las necesidades sociales”.

Entre los principales tópicos que el próximo Gobierno debería tomar en cuenta, subrayaron, en primer lugar, la importancia de “respetar el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y las normas que lo ordenan y constituyen”. Las entidades firmantes, entre las que también se encuentran la Red de Entidades por una Justicia Independiente en Argentina y la Asociación Cristiana de Jóvenes de la República Argentina, puntualizaron que, de esa manera, “mejorará la política y la acción de gobierno, cualquiera sea el triunfador de las inminentes elecciones”.

Como segundo ítem, las organizaciones remarcaron que la próxima gestión debe asegurar “la transparencia e idoneidad de todos los procedimientos, haciendo efectivo el acceso a toda la información pública”. La ley de acceso a la información pública, aprobada en 2017, garantiza este derecho y obliga a las instituciones públicas a responder de manera efectiva y eficaz las peticiones, aunque no siempre se cumple en la práctica.

Las instituciones, además, hicieron una solicitud económica. El próximo Gobierno deberá “asegurar el equilibrio de las cuentas públicas, paso indispensable para poner fin a la inflación”, que se ubica en un 138,3% interanual, el más alto en más de 30 años, según la última publicación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En el documento, que fue firmado por Mujeres por la Patria y Plan País Argentina, entre otras agrupaciones, también mencionaron a la lucha contra la corrupción como uno de los ejes centrales. “Combatir hasta erradicar la corrupción en los actos de gobierno y modificar el tratamiento judicial de los mismos poniendo plazos perentorios en la Justicia para los procedimientos y dictámenes”, fue el pedido para Javier Milei o Sergio Massa, los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta dentro de nueve días.

Comunicado completo y firmas de la solicitada:

POR EL IMPERIO DE LA COOPERACION POLITICA DEMOCRATICA

Los argentinos hemos celebrado los 40 años de estabilidad democrática y nos acercamos a un nuevo período presidencial, más dominados por la inquietud y la preocupación que por la alegría de una continuidad institucional que es en sí misma promisoria. Somos conscientes de que nuestras instituciones republicanas y representativas flaquean, y que nuestra política, en una responsabilidad dolorosamente compartida, no ha podido sentar las bases del crecimiento económico, no ha sabido cómo evitar la profundización abismal de la pobreza, ni otras lacras como el deterioro del sistema educativo, la violencia, la inseguridad, el narcotráfico. La vigencia plena de los derechos humanos y los pilares republicanos de nuestra organización constitucional se han debilitado dramáticamente. Sabemos que, fuera cual fuere el triunfador de la elección del próximo 19 de noviembre, no podrá eludir ninguno de estos problemas. Pero también sabemos que nuestro sistema representativo y de gobierno ha presentado otro déficit que podemos y debemos subsanar: la carencia de cooperación política. Nuestra política no es cooperativa, se caracteriza más bien por un modo de competición destructivo. Superar este rasgo tan negativo es esencial para fortalecer nuestra democracia, recuperar a la política en sí misma y mejorar su capacidad de gobierno y de respuesta a las necesidades sociales.

Las instituciones abajo firmantes se comprometen a bregar por el logro de ese objetivo y de los siguientes propósitos, que mejorarán nuestra política y la acción de gobierno, cualquier sea el triunfador de las inminentes elecciones.

Respetar el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y las normas que lo ordenan y constituyen.

Administrar el Estado asegurando la transparencia e idoneidad de todos los procedimientos, haciendo efectivo el acceso a toda la información pública.

Asegurar el equilibrio de las cuentas públicas, paso indispensable para poner fin a la inflación.

Combatir hasta erradicar la corrupción en los actos de gobierno y modificar el tratamiento judicial de los mismos poniendo plazos perentorios en la Justicia para los procedimientos y dictámenes.

Tener como prioridad la protección de las personas con necesidades básicas insatisfechas, a través de programas de cuidado de su salud, de su educación y formación profesional, todos orientados a generar un piso de capacidades y recursos que les permita incorporarse en iguales condiciones a una vida activa.

Vincular económicamente al país con el resto del mundo para potenciar el crecimiento.

Asumir, por este mismo acto, el compromiso de abstenernos de todo intento de sucesión presidencial por un familiar.

Respetar la legislación vigente y los pactos internacionales sobre los Derechos Humanos.

Combatir hasta erradicar el narcotráfico en todo el territorio nacional y modificar las normas penales y de procedimientos para agilizar los juicios y asegurar el cumplimiento efectivo de las penas.

Noviembre de 2023

Firmantes:

Club Político Argentino

Poder Ciudadano

Fundación Libertad

IAE Business School, Universidad Austral

Profesores Republicanos

B’nai B’rith Argentina

REJIA – Red de Entidades por una Justicia Independiente en Argentina

YMCA - Asociación Cristiana de Jóvenes de la República Argentina

Grupo ConstiTuya

Plan País Argentina

CIVES – Centro de Estudios en Ciudadanía, Universidad de Palermo

Impacto Región Rosario

LadoAr

Mujeres por la Patria

