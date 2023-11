escuchar

Cuando falta poco más de una semana para el balotaje que enfrentará a Sergio Massa (Unión por la Patria) con Javier Milei (La Libertad Avanza), desde la Dirección Nacional Electoral (DINE) ratificaron que se informarán los datos provisorios del escrutinio con rapidez, al confirmar este viernes que ya se podrá contar con “un resultado consolidado y representativo” a partir de las 21 de ese domingo 19 de noviembre.

“Al igual que en las elecciones generales, estimamos que en ese horario podremos publicar un resultado consolidado y representativo de la contienda electoral”, afirmó el titular de ese organismo, Marcos Schiavi, en diálogo con Télam.

En ese marco, el funcionario nacional aclaró: “Desde la DINE sostenemos el mismo planteo de la Justicia Electoral en términos normativos, consistente en que no se pueden publicar resultados antes de las 21″.

Según establece la legislación electoral, los resultados sólo pueden comenzar a ser informados tres horas después de cerrada la elección, que se realiza entre las 8 y las 18 de ese día. El escrutinio provisorio que realiza la DINE en la misma noche de la elección no tiene validez legal y su objetivo es “informar a la ciudadanía”.

En su diálogo con la agencia estatal de noticias, Schiavi defendió la fortaleza del sistema electoral argentino contra aquella versiones que agitan el fantasma del fraude. “En la Argentina contamos con un robusto sistema de controles cruzados, en donde la Justicia Electoral cumple una función determinante”, señaló. Y destacó el rol de la DINE durante el escrutinio definitivo, al señalar que es único con validez legal y el que define quién es el ganador y quién es el perdedor de una elección.

En ese sentido, Schiavi fue enfático: “Ante la DINE, al igual que ante la Cámara Nacional Electoral, no hemos recibido ninguna denuncia de ningún tipo vinculada a irregularidades importantes”. Y expresó: “Por lo tanto continuamos trabajando como lo venimos haciendo, en nuestro caso siempre junto a los partidos políticos”, expresó.

El titular de la DINE también indicó que se llevó adelante un encuentro del Consejo de Seguimiento de Elecciones, del que participaron representantes tanto de Unión por la Patria como de La Libertad Avanza. “Fue la decimotercera reunión en el marco de este proceso electoral y estamos acreditando, de cara a la prueba que realizaremos el sábado 11, y de cara a la elección del 19, apoderados, fiscales y responsables tecnológicos de ambas fuerzas“, apuntó Schiavi, quien detalló que tendrán que estar presentes en el centro de cómputos y ayudar en la fiscalización retoma de los alrededor de 12.000 establecimientos de todo el país.

Denuncias descartadas

Desde que tuvieron lugar las elecciones generales del 22 de octubre, las denuncias de que hubo fraude en perjuicio de Javier Milei (La Libertad Avanza) en las últimas elecciones se multiplicaron en las redes sociales, desde donde se convocó incluso a marchas para protestar contra el sistema. Lo que se cuestionó fue lo más delicado del proceso electoral: el escrutinio. Y el disparador son mesas en las que, contra toda lógica, Milei apareció con cero votos.

Sin embargo, se pudo constatar que lo mismo que pasa con el libertario sucede con Sergio Massa (Unión por la Patria) y con Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio). De acuerdo con un informe publicado el martes por Chequeado en base a datos oficiales, Milei tuvo en la primera vuelta 1669 mesas con cero votos en el escrutinio provisorio, Massa, 1652, y Bullrich, 1675. El número es muy parejo entre las tres fuerzas principales. El análisis de estos números, provincia por provincia, muestra que en casi todos los distritos es muy parecida la cantidad de mesas en cero para los tres candidatos que mejor desempeño tuvieron.

La clave para entender la magnitud de problema, advirtieron la semana pasada en la Dirección Nacional Electoral (DINE), es que hay más de 1500 mesas en las que todos los candidatos figuran con cero sufragios en el escrutinio provisorio. Eso reduce notablemente los casos conflictivos, sostienen. La semana pasada, Schiavi explicó a LA NACION que las que aparecen sin votos para ninguno son mesas cuyos telegramas no se cargaron.

“Hay 1544 mesas que no pudimos escrutar. Son casos en los que no llegó a tiempo el telegrama o, por ejemplo, llegó pero no se leía”, dijo el funcionario. “De La Libertad Avanza encontramos algunas que efectivamente en los telegramas solo ellos están en cero: pueden ser mesas chicas, en otras puede tratarse de un error”, alegó. Las autoridades no descartan que hayan existido además “picardías”, pero no les asignan mayor trascendencia.

