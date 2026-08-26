Causa Andis: comenzó el peritaje de los audios atribuidos a Spagnuolo que mencionan a Karina Milei

A partir de las 9 de la mañana de este miércoles, la Justicia comenzó a peritar los explosivos audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en los que se relata un presunto esquema de coimas que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El trabajo es realizado por la Gendarmería Nacional, por orden del juez Ariel Lijo, en el marco de la causa que investiga un supuesto esquema de desvíos y sobreprecios en la compra de medicamentos y prótesis de la agencia de Discapacidad que lideraba Spagnuolo, que resultó eyectado tras la difusión del material y luego fue procesado en la causa junto a otras 18 personas implicadas en la trama.

La pericia que comenzó esta mañana, de la que participan peritos de la fiscalía y de algunas de las defensas, tiene varios objetivos. En primer lugar, buscará determinar si la voz que se escucha en las grabaciones es, en efecto, la de Spagnuolo. Pero también analizará el contenido de los archivos y buscará establecer si las grabaciones muestran cortes, ediciones o algún otro tipo de manipulación. Además, si existe algún rastro de Inteligencia Artificial en el material, como aseguró la defensa de Spagnuolo.

Pese a que el juez Lijo dispuso que el extitular de Andis aportara una muestra de su voz para poder comparar, Spagnuolo se negó, alegando que ese movimiento podía incriminarlo.

Las grabaciones bajo estudio de la Gendarmería son un material sensible para el Gobierno. La voz que se escucha describe un sistema de retornos en las compras de medicamentos al interior de la agencia y menciona, en distintos pasajes, a Eduardo “Lule” Menem, a Karina Milei y a la droguería Suizo Argentina.

Si bien forman parte del expediente, su valor y el lugar que ocupan en la investigación fueron cuestionados por muchas de las defensas.

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, Lule y Martín Menem, en 2023

La defensa de la familia Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, lideró una avanzada judicial para, primero, intentar demostrar que las grabaciones eran la piedra angular de la causa, y luego, anularlas y hacer caer toda la investigación.

Del otro lado de esa soga tiró el fiscal Franco Picardi, quien sostuvo que la investigación había nacido con los audios pero que no dependía de ellos.

En el medio estaba Spagnuolo, que primero dijo que las grabaciones habían sido manipuladas con IA e impulsó la realización del peritaje, pero luego pidió frenar la medida y se opuso a aportar la muestra de su voz.

La discusión abarcaba distintos asuntos: desde cuestiones doctrinales, como la doctrina del fruto del árbol envenenado, hasta determinar si Spagnuolo había sido grabado de manera ilegal o subrepticia. También, si los audios eran originales o si correspondía investigarlos en este expediente, puesto que existe otra causa, a cargo del fiscal Carlos Stornelli, en donde se investiga su obtención y difusión.

Por mayoría, la Cámara ordenó finalmente que había que avanzar sobre el material, decisión que se materializó con el peritaje que lleva adelante desde hoy la Gendarmería.

Coletazo desde Bolivia

La causa por la Andis recibió en eco un coletazo del caso que explotó en Bolivia el lunes de la semana pasada, cuando la abogada y activista Nadia Beller fue internada tras sufrir un ataque a balazos, hecho por el que quedó bajo sospecha su expareja y exasesor digital del Gobierno Fernando Cerimedo.

Desde la clínica en Bolivia, además de acusar a Cerimedo de haber querido silenciarla, Beller relató que fue él quien le habló de los audios atribuidos a Spagnuolo. “Fernando me dijo que los audios eran reales”, afirmó la mujer en diálogo con LA NACION, y agregó: “Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción”.

Además, Beller se ofreció a declarar como testigo en la causa que tramita en Comodoro Py, aunque por el momento no fue convocada.

El fiscal Picardi, que lleva la riendas de la investigación, sí había citado en su momento a Cerimedo, antes de que viajara a Bolivia para convertirse en asesor del presidente Rodrigo Paz.

Para la fiscalía, la declaración de Cerimedo resultó relevante porque incorporó un elemento independiente a las grabaciones que daba cuenta del entramado de desvíos y sobreprecios: bajo juramento, el asesor sostuvo que había escuchado de boca del propio Spagnuolo una descripción del supuesto entramado de corrupción que después apareció reflejado en los audios.

Más procesamientos

En paralelo al peritaje de los audios, hay otros dos frentes abiertos en el expediente.

Por un lado, la Cámara Federal debe revisar los procesamientos de los 19 acusados que fueron alcanzados por la primera resolución dictada por el entonces juez del caso, Sebastián Casanello.

Entre ellos están Spagnuolo, el exfuncionario Daniel Garbellini y los presuntos intermediarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.

Miguel Ángel Calvete

Por otro lado, el juez Lijo tiene pendiente de resolución la situación de una segunda tanda de imputados. Son cerca de 30 nuevos actores que ya fueron indagados en la causa.