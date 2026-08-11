Causa cuadernos de las coimas: declaró solo uno de los cinco testigos que estaban previstos y la audiencia duró menos de una hora

El juicio de los cuadernos de las coimas, que juzga un presunto esquema de coimas con la expresidenta Cristina Kirchner a la cabeza, tuvo hoy su audiencia más corta desde su inicio, en noviembre del año pasado.

En los planes del Tribunal Oral Federal 4 estaba prevista la declaración de cinco funcionarios de Vialidad, pero la fiscalía y dos de las defensas desistieron de cuatro de ellos y solo declaró uno, durante unos pocos minutos.

No es la primera vez que las partes prescinden, el mismo día de la declaración, de testigos que habían solicitado, por considerar que ya no pueden aportar nada a sus estrategias. Pero hoy esos desistimientos coincidieron y vaciaron la jornada de testigos.

El presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, exhortó a las defensas y la fiscalía a que hagan saber con anticipación a las audiencias a qué testigos liberarán de declarar, para optimizar el tiempo.

“También para evitar molestias en las personas que son convocadas como testigos y que son dispensadas de declarar en la misma mañana de la audiencia, con las molestias que eso implica”, agregó el juez.

El presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori LUIS ROBAYO - AFP

Los testigos de los que las partes desistieron fueron Matías Sandoval, Eduardo Gregorutti, Ricardo Garione y Jorge Bathory.

Quien sí declaró fue el ingeniero Juan José Guerrieri, exjefe de la división zona norte de Vialidad, que abarcaba un total de diez provincias.

El ingeniero Juan José Guerrieri, exfuncionario de Vialidad, durante su declaración

Guerrieri sostuvo que nunca recibió instrucciones para omitir controles o darles un trato preferencial a determinadas empresas, aunque luego afirmó que nunca confeccionó pliegos ni participó en el ordenamiento de los pagos de los certificados de obra.

“Nosotros no participábamos en el armado del pliego”, sostuvo.

Su declaración duró apenas 13 minutos y fue toda la actividad testimonial de la jornada.

El jueves de la semana pasada declaró en el juicio el exencargado de la cochera presidencial, César Neira. El testigo reconoció que retiró de una automotriz y puso a disposición de la flota oficial un vehículo clave, que figura en las anotaciones de Oscar Centeno como parte del presunto circuito de recaudación de sobornos.

El juicio retomará las declaraciones testimoniales el jueves. Para la semana próxima está prevista la comparecencia del exministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo.