Karina Milei ratificó el armado propio con legisladores bonaerenses, mientras LLA analiza acuerdos electorales para 2027

Karina Milei reunió a legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) y ratificó el armado propio de su espacio de cara a 2027. Las reuniones, con diputados y senadores, se registraron en dos tandas consecutivas en la Casa Rosada. Los encuentros ocurrieron a casi un mes de que la presidenta del partido a nivel nacional juntara a los legisladores porteños del mileísmo.

La secretaria de la Presidencia estuvo acompañada por el titular de LLA bonaerense, el diputado y armador Sebastián Pareja, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. “Karina nos dio todo el apoyo para luchar lo que tenemos que luchar, que es la provincia de Buenos Aires”, dijo Pareja en diálogo con los acreditados al término de ambos cónclaves.

Aunque en principio se esperaba la presencia de Diego Santilli, que aspira a una candidatura a gobernador el año próximo, el jefe de Gabinete no estuvo presente por temas de agenda, ya que asistió a una reunión del directorio de YPF, en el que asumió como representante del Estado nacional, ad honorem. Se trata de una función que fue llevada adelante por otros jefes de Gabinete.

Santilli es el principal nombre del oficialismo que suena para encabezar la boleta de LLA en la provincia de Buenos Aires, en las próximas elecciones. Su sintonía con los hermanos Milei y su performance en las elecciones de medio término a nivel nacional, donde debió reemplazar a José Luis Espert a último momento y logró sortear una parada difícil, lo convierten en un candidato muy posible.

Karina Milei, Pareja y el secretario de Prensa, Fabián Fernández, este lunes en la Casa Rosada Presidencia de La Nación

Aunque según pudo saber LA NACION, ni el tema de las candidaturas, ni el formato para ir en las próximas elecciones, fueron temas de conversación con los legisladores. En cambio, se habló de ir “sembrando” ideas del espacio de cara a 2027. También sobrevoló la posible eliminación de las PASO, incluida en la reforma política que busca tratar el Gobierno en el Congreso.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, en el oficialismo hay un convencimiento fuerte de poder ganar unos 67 distritos de la provincia, donde deberían ir en acuerdo con Pro y los radicales, dependiendo del distrito. De acuerdo a la organización que se dio para ambos encuentros, a las 15 tuvieron su espacio los integrantes de la Cámara alta y a las 17 los de la Cámara baja.

Según trascendió al término del encuentro, Karina Milei agradeció a los legisladores por “el trabajo que vienen realizando para reflejar la agenda nacional a nivel provincial”. En relación con la actividad legislativa, se lamentó la poca cantidad de sesiones que hubo este año tanto en Diputados como en el Senado, “debido a la falta de consenso dentro del oficialismo provincial”.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió hoy a los legisladores provinciales de La Libertad Avanza Presidencia de La Nación

En ambos encuentros se habló sobre las principales demandas y reclamos de la gente en la provincia, con la seguridad como uno de los principales temas. En ese marco se repasó el trabajo de la Mesa de Seguridad que impulsa LLA, donde se vienen trabajando proyectos como el uso de las pistolas taser por parte de las policías municipales y la prohibición del uso de celulares en las cárceles provinciales, tomando como referencia la medida implementada a nivel federal.

También se habló de la situación del IOMA, a partir de un proyecto que están trabajando las dos cámaras. Por último, se abordó la reforma electoral en la provincia de Buenos Aires. “El objetivo es informar cómo se viene trabajando en lo legislativo y lo político, y qué estrategia se está planteando de cara al futuro en la Provincia”, dejaron trascender desde el campamento violeta.

El territorio bonaerense es el principal distrito electoral del país, con casi el 40% del padrón, por lo que el oficialismo mira y estudia detenidamente lo que puede llegar a suceder allí. En las pasadas elecciones de medio término se dieron dos escenarios completamente distintos. Mientras que en las elecciones provinciales se impuso el peronismo de forma categórica, poco más de un mes después, en la contienda nacional, el oficialismo remontó ese resultado.

A la par del panorama bonaerense y el porteño, en donde crecen las versiones sobre un posible acuerdo con Pro, el Gobierno también comienza a mirar lo que puede suceder en unas diez provincias en las que se ilusiona con la posibilidad de alcanzar acuerdos de cara a las elecciones de 2027.