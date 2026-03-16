Causa $LIBRA: punto por punto, a qué conclusión llegó la comisión investigadora

La Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA solicitó este lunes que el presidente Javier Milei y la secretaria general, Karina Milei, den explicaciones ante el Congreso por su presunta vinculación con el caso.

“Queremos ser muy contundentes. Nada los libra. Estas pruebas confirman la responsabilidad política y participación necesaria y premeditada del Presidente. Consideramos que van a tener que responder ante la justicia y este congreso", afirmó el diputado Maximiliano Ferraro (CC) presidente de la Comisión Investigadora.

Mauricio Novelli y el Presidente Javier Milei instagram

A través de un documento, los legisladores adelantaron que presentarán una denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano por entorpecimiento y el posible encubrimiento de los hechos denunciados y el pedido de interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Asimismo, la Comisión explicó que busca desvincular al Estado argentino de lo que califica como una “presunta estafa internacional” y denunció una “grave persecución” contra la prensa tras las recientes revelaciones periodísticas del caso.

Punto por punto

1. Ejecutar la resolución de la Comisión Investigadora de denunciar al fiscal Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación.

2. Solicitar ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación que se aparte al Fiscal Taiano de la causa por el entorpecimiento de la investigación y el posible encubrimiento de los hechos denunciados.

3. Requerir que Javier Milei y Karina Milei den explicaciones. Vamos a presentar un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes (Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel) expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli.

4. Requerir la interpelación de Manuel Adorni, que en su condición de Jefe de Gabinete debe responder por el Presidente ante el Congreso, y a Karina Milei, funcionaria con rango de ministra que tuvo participación directa como se demostró no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token $LIBRA.

5. Remitir copia certificada del Informe Final de la Comisión Investigadora a los querellantes y a los poderes judiciales intervinientes en causas en el exterior por $LIBRA, para desligar al Estado Argentino de la actuación individual de Javier y Karina Milei, que malversaron la investidura presidencial y las instalaciones gubernamentales para participar de una presunta estafa a nivel internacional.

6. Alertar y denunciar la grave persecusión judicial contra la periodista Natalia Volosin por difundir información relevante de la causa y el intento de vulnerar el secreto de las fuentes de información periodística reconocido por el Articulo 43 de la Constitución Nacional a través de la citación a Volosin para declarar en la causa. Exhortamos al Poder Judicial que actúe como garante de la libertad de prensa y que detenga inmediatamente toda citación y/o requerimiento contra cualquier periodista.

7. Presentar e impulsar el repudio de la Cámara de Diputados a los ataques de Javier Milei y el oficialismo contra la prensa y los medios de comunicación que difundieron las novedades relevantes de la causa judicial. Vamos a exigir que se reúna la Comisión de Libertad de Expresión y convoque a todas y todos los periodistas que publicaron las noticias relevantes, para expresarles nuestra solidaridad y para que puedan explicar de forma extensa en el Congreso sus descubrimientos. Mafioso es el gobierno que amenaza al periodismo para silenciarlo.

8. Constituir una comisión adhoc de los Diputados y Diputadas para el seguimiento de los avances y retrocesos de la causa judicial que investiga los hechos.

8. Finalmente, hemos decidido evaluar una segunda etapa investigativa de la Comisión $LIBRA en la Cámara de Diputados y continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso.