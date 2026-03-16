El presidente Javier Milei participará del acto de homenaje a las víctimas por el atentado a la embajada de Israel

“La primera vez no se olvida, porque deja huella”. Es ese uno de los eslogans de la ceremonia oficial en el aniversario número 34 del atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires, el primer ataque del terrorismo fundamentalista en suelo argentino.

El acto, organizado por la embajada de Israel en el país, se llevará a cabo este martes, a las 14.50, hora exacta de la explosión del 17 de marzo de 1992. Tendrá excepcionales medidas de seguridad y la presencia del presidente Javier Milei, que ya concurrió en 2024 a la ceremonia en la que se recordó el ataque que destruyó la sede diplomática y dejó como saldo 29 muertos y dos centenares de heridos. A pesar de condenas genéricas de la Corte Suprema, el atentado aún sigue sin procesados ni condenados.

Al igual que en los dos años anteriores, y en sintonía con la alianza que sostiene con Estados Unidos e Israel, se espera que además del Presidente, el gobierno de Milei tenga una nutrida presencia en el acto, que como cada año se desarrollará en la plaza seca de Arroyo y Suipacha, donde se erigía el señorial edificio diplomático, destruido por la bomba que la Justicia argentina adjudicó al grupo pro-iraní Hezbollah. El año pasado fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien encabezó la delegación del Gobierno, y compartió las primeras filas con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. En 2024, en su primer aniversario como Presidente, fue el propio Milei quien encabezó la presencia oficial en el acto, junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel y el alcalde porteño. Como ocurre todos los años con los visitantes destacados, se espera que el Presidente deposite una ofrenda floral en homenaje a las víctimas, y sin hablar, escuche los discursos del embajador de Israel, Eyal Sela, y el de un representante de los familiares de las víctimas. Estará también el canciller Pablo Quirno, de diálogo fluido con su par israelí, Gideon Saar.

“Soy el presidente más sionista del mundo”, dijo Milei el lunes pasado, en su disertación en la Yeshiva University, de Nueva York, oportunidad en la que dio un nuevo y fuerte respaldo a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, transformada en una guerra abierta con final incierto que ya incluye a distintos países del Medio Oriente y genera tensión constante en los mercados mundiales.

Milei, la semana pasada, en la Universidad Yeshiva, en Nueva York; allí se definió como el presidente "más sionista" del mundo Kena Betancur - FR172124 AP

La convulsionada y dramática situación en el Medio Oriente, con misiles cayendo diariamente en Teherán y ciudades de Israel, y el temor a represalias de Irán a través de grupos terroristas extendidos por el continente, son dos de los factores que llevaron al Gobierno a sostener un operativo de seguridad mayor al de aniversarios anteriores. “Al máximo”, confirmaron cerca del Presidente para describir las previsiones de seguridad, operativo coordinado entre las fuerzas de seguridad nacionales, el ministerio encabezado por Alejandra Monteoliva, y Casa Militar (encargada de la seguridad del Presidente), en conjunto con la embajada de Israel en el país, organizadora de la recordación, que estableció estrictos horarios de ingreso y admisión de periodistas y equipos a la esquina en la que se desarrollará el acto, al que también fueron invitados diplomáticos extranjeros y representantes de la oposición.

Con dos visitas al Estado judío en su haber durante su mandato presidencial y un vínculo de sintonía plena con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Milei se prepara (si la guerra en la región no se lo impide) para una nueva visita, el próximo 21 de abril, en el que podría efectivizar su promesa de trasladar la sede de la embajada argentina, desde su actual ubicación, cerca de Tel Aviv, hacia Jerusalén. “El viaje sigue en pie”, confirmaron a LA NACION fuentes oficiales, aún sin certezas sobre el desarrollo del conflicto bélico que sacude al mundo.