Cecilia Moreau arremetió contra Bullrich por el operativo durante el debate de la Ley Bases

A casi una semana de la sanción de la Ley Bases en el Senado, la diputada de Unión por la Patria (UP) Cecilia Moreau arremetió este martes contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien comandó el operativo en medio de las manifestaciones en contra del proyecto, que culminó con la detención de 35 personas. “Es violenta, no tiene por qué cambiar”, indicó la legisladora.

En una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública -en la que estaba citada la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que no se presentó- Moreau tomó la palabra para referirse al operativo que lideró Bullrich el miércoles pasado.

“No me voy a poner a discutir en este ámbito a Bullrich, pero me voy a solidarizar con los legisladores de UP que fueron reprimidos de manera directa y direccionada a las 13.10. Hasta ese momento en la plaza no había habido ningún disturbio de los que hubo después”, comenzó la diputada en su alocución.

Tras ello, arremetió contra la funcionaria de Javier Milei. “Siento que Bullrich es una persona violenta, tiene una militancia política violenta, pero así es ella. Fue violenta cuando militaba en la Juventud Peronista, de hecho, hasta tiene una causa penal contra Milei porque la acusó de poner bombas en jardines de infantes y ella dijo que iba a hacer una denuncia penal”, recordó.

“Fue violenta cuando fue funcionaria de [Fernando] De La Rúa. Fue violenta en una de las primeras manifestaciones que vivió la democracia cuando fue la reforma jubilatoria [2017]. Es violenta ahora, no tiene por qué cambiar, por lo que no me extraña que el operativo del otro día escale la represión”, continuó Moreau.

Luego, cuestionó la falta de rapidez a la hora de buscar a Loan Danilo Peña, el niño de cinco años desaparecido en Corrientes. “Mientras Bullrich estaba en El Salvador no decretaban hasta 24 horas después la Alerta Sofía por Loan, que está a 400 kilómetros de la frontera”, marcó.

Por último, sembró dudas sobre los autores del incendio al móvil de Cadena 3, aunque no argumentó sus dichos: “Creo que todavía tienen que investigar, como por qué no están detenidos aquellos que prendieron fuego el móvil de Cadena 3″.

LA NACION