Cautela, expectativa y críticas de la oposición de cara al primer día hábil tras los anuncios económicos

Sin pronósticos tremendistas, salvo el kirchnerismo que anticipa un “fogonazo inflacionario” del 30%, en la oposición mira con cautela y expectativa el primer día hábil tras la finalización del cepo y las medidas económicas tomadas por el Gobierno tras el anuncio del viernes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Al que vive de su trabajo no le alcanza la plata. No soy apocalíptico, pero no me parece que dé para euforia”, evaluó el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, quien dijo que el acuerdo con el FMI le permitirá al Gobierno “mostrar que tiene un poco de espaldas y un grandote detrás para tranquilizar a los mercados”.

En diálogo con LA NACION, el legislador nacional manifestó su deseo de que el Poder Ejecutivo “sepa usar bien” el espaldarazo financiero que recibió, aunque imaginó que los mercados y el dólar “van a reaccionar tranquilos” si se tiene en cuenta que el Gobierno mantiene conversaciones “con actores importantes, como los bancos y la cerealeras”.

No obstante, Lousteau consideró que el panorama “es más complejo en el mediano plazo”. “Tenés un problema financiero y tenés que cumplir metas, no tenés 15 mil millones de dólares para hacer lo que quieras, tenés unos 7 mil millones”.

En ese sentido, el senador consideró que “si el Gobierno no tiene presión en las próximas semanas, todo va a ir bien”, aunque no descartó que el ministro de Economía, Luis Caputo, “tenga que intervenir para mostrar que lo tiene todo domado” teniendo en cuenta las necesidades electorales inmediatas del oficialismo, por los comicios porteños, y también ante la eventualidad de un riesgo inflacionario.

“Por el otro lado, el Gobierno tiene que demostrar que este esquema sirve para acumular reservas”, advirtió Lousteau, quien advirtió sobre la presión que podría implicar la demanda de dólares por parte del turismo y de las empresas. “Después, está el tema de la dinámica económica con una inflación más alta de lo prevista, que va a tener un impacto adicional”, aseguró. “Esa inflación va a poner presión en las paritarias, que el propio Gobierno reconoce que hay demora en la suba de los salarios reales”, completó.

Otro radical, el diputado Martín Tetaz, calificó de “brillante” la salida del cepo, pero se mostró expectante sobre “donde acomoda el mercado el tipo de cambio este lunes”. “Pero ojo porque, aunque el Banco Central BCRA se reserva la capacidad de intervenir dentro de la banda, puede haber volatilidad los primeros días hasta que se acomode el mercado a las nuevas reglas”, advirtió.

“Estacionalmente no hay mejor momento para salir del cepo que en las puertas de la cosecha, aunque el efecto Trump puede complicar las cosas. De no haber sido por el shock externo, lo más probable hubiera sido que en los próximos meses el dólar busque la banda inferior, pero no hay modo de saberlo en este nuevo contexto”, agregó Tetaz en un posteo en la red social X.

Sobre la posibilidad de que se genere más inflación, el legislador aseguró que “el pasaje a precios depende del nuevo equilibrio del tipo de cambio; lamentablemente uno de los determinantes del passsthrough es la inflación previa, que viene acelerándose, pero como la devaluación será acotada por la banda superior, el impacto sobre precios estará amortiguado”.

Los más críticos fueron los dirigentes del kirchnerismo y de la izquierda, que cuestionaron el nuevo endeudamiento por parte del Gobierno y anticiparon que impactará en el bolsillo de los sectores asalariados por el correlato inflacionario que tendrá el nuevo esquema de flotación entre bandas del dólar.

“A partir del lunes tu sueldo vale un cuarto menos en dólares y cada niño argentino le debe medio palo más aI FMI y se te ríen en la cara”, escribió Juan Grabois en X, en un posteo en el que calificó de “cínicos y crueles que festejan ante un pueblo que ya no tiene más agujero en el cinturón para ajustarse” a los funcionarios del Gobierno.

En ese sentido, anticipó un impacto inflacionario al preguntarse, de manera retórica si “¿alguien duda que los formadores de precios van a tomar como referencia el techo de la banda de flotación?”, que será de 1400 pesos, según el anuncio del Gobierno.

Por su parte, laexdiputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de Trabajadores, pidió hacer una investigación sobre el comportamiento del mercado tras el anuncio. “El viernes, minutos antes de anunciar la devaluación, el ministro Caputo y el BCRA vendieron USD 400.000.000 a precio oficial, y quienes los compraron hicieron un negocio multimillonario con la ayuda de algún informante”, denunció.

LA NACION