Siete diputados de Unión por la Patria denunciaron a Milei por eludir al Congreso en el acuerdo con el FMI

Siete diputados de Unión por la Patria presentaron este lunes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por haber adelantado que emitirá un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para respaldar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que no enviará un proyecto de ley al Congreso.

Los legisladores reclamaron la suspensión de cualquier endeudamiento que no sea autorizado por ley. Sostuvieron que la firma de un DNU para aprobar el entendimiento con el organismo internacional de crédito encuadra en los delitos de abuso de autoridad y de violación de los deberes de funcionario público. El caso le tocó, por sorteo, al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº2, a cargo del juez Sebastián Ramos.

Los diputados Hugo Yasky, Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Sabrina Selva, Juan Marino y Brenda Vargas Matyi afirmaron que presentaban su “denuncia contra el titular del Poder Ejecutivo Nacional, licenciado Javier Milei, y todos los que en calidad de coautores o partícipes penales hayan tomado intervención, preparación y firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia que tiene por objeto un acto de endeudamiento con un organismo financiero, el Fondo Monetario Internacional”.

Argumentaron que el Presidente está actuando “ en clara violación de lo dispuesto por el artículo 75, incisos 4°, 7° y 22° de la Constitución Nacional, agravado por violar, asimismo, la disposición del artículo 76 de la Constitución Nacional ”.

Además de considerar que la firma del DNU puede representar los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, los diputados peronistas también acusaron al jefe del Estado del delito de “usurpación de funciones que competen a otros poderes del Gobierno Federal de la Nación”.

“Los DNU constituyen una excepción a la norma general que está expresada en el artículo 99, inciso 3°, segundo párrafo, que expresa que ‘en ningún caso, el Poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá emitir disposiciones legislativas’”, se lee en la denuncia de los diputados, a la que accedió LA NACION.

El grupo de legisladores peronistas de la Cámara baja reclamó que “se disponga la suspensión de todo acto que comporte endeudamiento no debatido ni autorizado por el Congreso de la Nación” y que “se disponga de inmediato y, tras la vista del Ministerio Público Fiscal, la medida cautelar impeditiva de toda continuidad del obrar presuntamente ilícito” denunciado en la presentación ante la Justicia.

“El congreso de la Nación no es una escribanía, los diputados no somos empleados del Presidente, y no vamos a permitir que se esté intentando falsificar el supuesto apoyo político y social para negociar con el FMI, están haciendo todo al margen de ley y no vamos a quedarnos como espectadores”, dijo Tolosa Paz, y añadió: “Queremos que el Congreso vea las condiciones y los usos que se le pretenden dar al nuevo endeudamiento”.

LA NACION