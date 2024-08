César Milani dijo que está de acuerdo con Villarruel en reabrir causas contra la guerrilla y apuntó contra Bullrich: “Empiece por casa”

Escuchar

Luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel reclamara reabrir todas las causas por las víctimas de los crímenes cometidos en los 60 y 70 por Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en el marco de un acto por el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo que se realizó en el Senado, el exjefe de las Fuerzas Armadas del kirchnerismo César Milani apoyó su iniciativa. “Coincido plenamente con usted, Victoria Villarruel”, sostuvo en su cuenta de la red social X.

“Los criminales Montoneros y ERP todos presos a cumplir sus condenas”, agregó. En la publicación, el teniente general retirado también planteó: “En principio pregúntele a alguno de los Menem que tiene en su gobierno por qué se los indultó. Y luego, tome, le acerco una para que arranque por casa con Patricia Bullrich, creo que es Ministra de Seguridad de su Gobierno”, ironizó, junto a una imagen de la ministra.

Los dichos del exjefe del Ejército Argentino durante el kirchnerismo aluden a las versiones de diferentes sectores políticos que aseguran que Bullrich fue parte de la organización guerrillera Montoneros durante la última dictadura militar. Durante una entrevista con LN+, la ministra de Seguridad -en ese entonces candidata presidencial de Juntos por el Cambio- había dicho: “Todo el mundo sabe que yo fui de la Juventud Peronista, nadie lo desconoce, lo dije toda mi vida, con lo cual, lo que está diciendo no tiene ninguna originalidad. No solamente no escondo mi historia sino que mi historia es parte de mi personalidad, soy una persona que toda mi vida me jugué por lo que pienso y es mentira lo que él dice, no tengo las manos manchadas de sangre, tenía 16 años”.

En la campaña también hubo otra polémica porque el candidato Javier Milei la acusó de poner bombas en jardines, algo por lo que después se disculpó. De hecho, la diferencia quedó saldada, Bullrich le ofreció su apoyo y luego aceptó formar parte de su gabinete.

Coincido plenamente con usted @VickyVillarruel, los criminales Montoneros y ERP todos presos a cumplir sus condenas.

En principio pregúntele a alguno de los Menem que tiene en su gobierno porque se los indulto. Y luego, tome le acerco una para que arranque por casa con… pic.twitter.com/GBkWBOPNW4 — César Milani (@GeneralMilani) August 28, 2024

En el evento que se realizó por primera vez en la Cámara alta, la presidenta del Senado expresó: “Hoy tener a nuestras víctimas, nuestros inocentes contando sus historias, relatando lo que es vivir sin un ser amado, hermanados pese a las diferencias, describiendo el terror que sintieron en los ‘70, la AMIA o la actualidad es el argumento más fuerte para que no puedan ser más esgrimidas las ideas del mesianismo terrorista como justificación o método para presionar a los gobiernos de turno”.

Sobre los crímenes de Montoneros que fueron, según sus palabras, “silenciados y eliminados” durante el kirchnerismo, afirmó: “Era francamente peligroso denunciar los crímenes de los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner. Fuimos unos pequeños David frente al Goliat que tenía todo el poder estatal para garantizar su impunidad, reescribir nuestra historia y enriquecerse los bolsillos con el dolor de todos los argentinos”, señaló. Para la vicepresidenta, los asesinos “vivieron tranquilos al amparo de una clase política que los protegió y les garantizó nunca pisar una cárcel pese a la sangre inocente que derramaron”.

Durante su discurso, habló de 17.380 personas que fueron olvidadas y recordó: “Obreros fueron asesinados en las fábricas como Villanueva; sindicalistas como [José Ignacio] Rucci, [Antonio] Magaldi, [José] Alonso que fueron asesinados por no ser de izquierda y no traicionar a su líder político; radicales como [Arturo José] Mor Roig que fueron asesinados mientras almorzaban en un bodegón en plena democracia; niños como Juan Eduardo Barrios, de tres años, que murió de un tiro en el estómago por Montoneros; el capitán Viola de 31 años, asesinado con su hija de tres por los terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo; Paula y Margarita voladas por la bomba que los Montoneros pusieron en su edificio mientras dormían; católicos como Sacheri, judíos como [Mario] Alpern; argentinos y extranjeros todos ellos olvidados en nombre de la memoria más delincuente que hayamos padecido”.

Al final de su presentación, se refirió a la reapertura de todas las causas de víctimas de terrorismo: “Argentina merece no ser un nido de impunidad y para ello hace falta que construyamos sobre los que se hacen con justicia. Por eso reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Argentina, nuestra patria dorada para que pueda vivir su aurora, su renacer con justicia, debe hacerlo solo con este valor y para ello todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación. Solo con los asesinos en las cárceles podremos en la unidad y el deber cumplido poner a nuestra amada argentina de pie”, concluyó.

