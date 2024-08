El Gobierno se despegó de la iniciativa de Villarruel para reabrir las causas contra Montoneros: “No está en la agenda de Milei”

Escuchar

El Gobierno se despegó de la idea de impulsar la reapertura de las causas contra los miembros de las organizaciones guerrilleras de los 70 y señaló que esa es una “agenda” de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Fuentes de la Casa Rosada señalaron que Javier Milei está de acuerdo con que “todos los asesinos deben ir presos” y que coincidiría con el planteo de fondo para que no haya impunidad con los miembros de Montoneros, Ejército Rrevolucionario del Pueblo (ERP) y otras organizaciones. Pero subrayaron que ese no es un tema ni una prioridad para el Presidente, que se mantuvo al margen del acto que ayer protagonizó su vice en el Senado para reivindicar “la verdad completa”.

A esta altura, ya es evidente tanto en Balcarce 50 como en la Cámara alta que Milei y Villarruel llevan cada uno su agenda y que no existe una coordinación fluida entre las terminales. “Victoria está en su mundo. Se repite la historia de los vices”, se lamentó un colaborador con llegada directa a los hermanos Milei.

El vocero Manuel Adorni dijo hoy: “Todos sabemos de la lucha que Villarruel lleva desde hace años para que la Justicia juzgue a todas las partes (en relación con los 70). Obviamente es un tema de la agenda de Villarruel porque es su bandera y la conocimos en esta lucha. Es un tema que hoy no está agenda del Presidente”.

Cerca de la vicepresidenta señalaron que el acto que se celebró en el Senado estaba pautado desde “hace dos meses” y que por distintas cuestiones de calendario finalmente se concretó este martes. “No quisimos comprometer a la Casa Rosada con el tema ni incomodarlos. Victoria sabe que hay tiempos y momentos para cada cosa. Pero ella también tiene que sintonizar con sus electores”, manifestaron en el Senado. Villarruel dijo en el acto: “Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo, para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra Nación”.

Cerca de la vicepresidenta aclararon que, en rigor, la reapertura de las causas va a ser impulsada por el la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) con “anuencia de Villarruel”. Si bien ella no impulsaría, en principio, ningún proyecto de ley, sí está buscando generar un nuevo clima político y enviarle un mensaje al Poder Judicial. “Ella dice que durante 20 años la Justicia juzgó de manera distinta a unos y a otros. Quizás ahora la Justicia pueda actuar menos condicionada por la política”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, manifestó esta mañana: “Es la agenda de la vicepresidenta de la República. No es un tema que esté planteando el gobierno nacional”. “No tengo claro cuál es la propuesta concreta que se va a hacer con respecto a esa idea de promover la continuidad de los juicios contra Montoneros. No puedo decirlo porque no conozco si hay concretamente una propuesta o fue un discurso en el que se planteó que hay una situación pendiente. Si hay una propuesta, la analizaremos”, agregó el ministro coordinador en una entrevista con radio La Red.

Desencuentros

Villarruel persiguió más de un objetivo con el acto por el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo en donde homenajeó a las víctimas de grupos guerrilleros. Por un lado, buscó retomar su activismo histórico, al que le dedicó su vida antes de meterse en la política partidaria, vinculada al revisionismo de los 70. “Durante ocho meses no dijo nada del tema. Este acto es un espejo de lo que ella había hecho en la Legislatura porteña durante la campaña de 2023″, explicaron en su entorno.

La otra intención, menos evidente, fue la de despegarse de la visita de los diputados libertarios a los represores detenidos en el penal de Ezeiza. Esto luego de que diputadas del riñón de Milei, como Lilia Lemoine, manifestaran públicamente que la vicepresidenta hizo un llamativo silencio sobre el tema. Y después de que Javier Milei apuntara al cura Javier Olivera Ravasi –mentor de la visita a los represores- como alguien que habría conspirado contra el Gobierno. “Habrá que investigar. Hubo intenciones”, dijo el jefe de Estado.

En el acto ella eludió cualquier mención a la posibilidad de liberar a los condenados por delitos de lesa humanidad y de terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Cerca suyo aclararon que no habla con Ravasi desde hace más de tres años.

Un dato llamó la atención en el Senado. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo en una entrevista en LN+ el martes a la noche que la causa de José Ignacio Rucci “es una causa emblemática que es necesario reabrir”. Esa causa estuvo en manos del juez federal Ariel Lijo y él la había archivado en agosto de 2012. Fue por ese motivo que, en su momento, Villarruel dijo que no estaba de acuerdo con la nominación de Lijo para la Corte Suprema.

El desacople de agendas vinculadas a la revisión de los 70 se suma a un desentendimiento profundo entre la Casa Rosada y la vicepresidenta. “Ella nunca había jugado tan mal como con la votación de la ley de jubilaciones”, dijo un colaborador de Balcarce 50 en alusión a la ley sancionada el jueves pasado en el Senado, cuando la oposición cambió la fórmula previsional con más de dos tercios de los votos.

Cerca de la vice aseguran que ella trabajó para “frenar durante dos meses” el proyecto de jubilaciones en la Cámara baja, una vez que llegó con media sanción de Diputados. Y que eso se logró sin apoyo de la Casa Rosada y gracias al buen vínculo que la vice fue cultivando con los distintos bloques.