César Milani hoy: de emblema militar del kirchnerismo a una voz aislada que intenta reposicionarse con críticas a Milei

Sin vínculos de ningún tipo con la plana mayor de las Fuerzas Armadas, el teniente general retirado César Milani, que fue el hombre fuerte del Ejército y de la inteligencia militar en los años del kirchnerismo, reapareció recientemente con fuertes críticas a la política de defensa del gobierno de Javier Milei. Cuestionó, en particular, su ofensiva contra el Reino Unido por la Cuestión Malvinas y declaró que “el giro del Presidente es un oportunismo político, demagógico y berreta”. Recordó, en ese sentido, que el líder libertario había defendido el derecho a la autodeterminación de los pobladores de las islas y expresado su admiración por Margaret Thatcher.

Milani, a quien la Corte acaba de reabrirle una causa por el presunto encubrimiento del crimen del conscripto en Tucumán, en 1976, tiene hoy 71 años. Acompañó históricamente las expresiones de los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas identificados con la causa Malvinas, en contraposición con el “sector liberal”. Pero en el nuevo escenario evita transitar las mismas posiciones que el gobierno libertario. Minimizó las sanciones contra empresas que participan de exploraciones petroleras en Malvinas, anunciadas por el gobierno de Milei, al recordar que ya en agosto de 2013 la entonces presidenta Cristina Kirchner recurrió a esa estrategia.

En el plano judicial, reivindica entre quienes lo acompañan las absoluciones de la Justicia en las causas que lo llevaron a juicio, por la desaparición del soldado conscripto Alberto Ledo, en Tucumán, y el secuestro y torturas contra Pedro y Ramón Olivera, en La Rioja. Milani, de todos modos, acercó posiciones con las Madres de Plaza de Mayo y en diciembre de 2013 tuvo una recordada entrevista con Hebe de Bonafini, con amplia difusión en la revista de la organización.

El encuentro entre Hebe de Bonafini y César Milani, por entonces jefe del Ejército, en diciembre de 2013 ARCHIVO DYN

Más allá de estas causas, en el último tramo de la presidencia de Cristina Kirchner, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que había avalado las postulaciones para sus ascensos en la carrera militar, cuestionó su designación como jefe de la fuerza mientras no hubieran concluido las investigaciones sobre su presunta responsabilidad en la violación de derechos humanos durante el proceso militar.

La Cuestión Malvinas

El exjefe del Ejército entiende que la Argentina no tiene capacidad militar para pensar en recuperar las islas por la fuerza y declaró que proponer una teoría en tal sentido reflejaría “una demencia importante”.

En términos políticos, el exjefe de Inteligencia del Ejército procura hacer pie en el PJ, aunque no tiene participación en la Comisión de Defensa de ese partido, que encabeza el exministro Agustín Rossi. En forma categórica, una fuente partidaria aseguró a LA NACION que “Milani no participa de la Comisión de Defensa del PJ”.

Tampoco tuvo acercamientos con el Ministerio de Defensa en los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández, cuando la política militar fue conducida sucesivamente por Rossi y por Jorge Taiana. Apuesta a una renovación en el peronismo y promueve la formación de un frente nacional con vistas a las próximas elecciones.

Milani intenta posicionarse con fuertes críticas a la gestión libertaria por los bajos ingresos del personal militar y la caótica situación de la obra social y argumenta que un alto porcentaje de los integrantes de las Fuerzas Armadas se encuentra por debajo de la línea de pobreza. “El relato es uno y los hechos son otros”, advirtió en una emisora radial, al cuestionar las políticas de los últimos tres años con términos que quedaron familiarizados con la gestión kirchnerista.

Frente al anuncio de la reactivación de las obras para construir la Base Naval Integrada en Ushuaia, un punto estratégico en el que tanto China como Estados Unidos han puesto su mirada, el exjefe militar kirchnerista advirtió que el gobierno de Milei redujo los recursos del Fondo de Financiamiento de la Defensa (Fondef) y planchó el proyecto”. En sus fuertes cuestionamientos, Milani no apareció acompañado por otras voces del peronismo.