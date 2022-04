Chicanas e ironía en un fuerte cruce entre Juliana Di Tullio y Martín Lousteau en el Senado: “Al lado tuyo soy nórdica”

El proyecto del kirchnerismo para cancelar parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dólares de bienes y dinero que estén en el exterior, y que no fueron declarados ante las autoridades, pasó por comisión ayer y ocasionó un fuerte cruce entre la oficialista Juliana Di Tullio y el opositor Martín Lousteau. Chicanas e ironías primaron en el intercambio donde la senadora que responde a Cristina Kirchner lanzó al radical: “Al lado tuyo soy nórdica”.

Todo comenzó cuando el legislador de Juntos por el Cambio cuestionó la iniciativa por decir que se trataba de un blanqueo, donde a algunos evasores solo se los gravaría con 20% de los bienes y capitales. Di Tullio, por su parte, intentó explicarle que no debería utilizar el término “blanqueo” porque, como sostuvo en otras oportunidades, este método implicaría que haya una decisión voluntaria de la persona, mientras que en la iniciativa K se pide la apertura del secreto para buscar a quienes no hayan declarado su fortuna.

“Estaba contestándote sin el micrófono. Vamos a discutir siempre lo mismo, pero...”, comenzó Di Tullio, que fue interrumpida por Lousteau. “Te escuché Martín, dejame terminar la idea y después si querés la volvemos a discutir”, se quejó ella y siguió: “Lo que planteamos ayer durante toda la reunión plenaria fue que estamos armonizando los considerandos con el articulado, no es un blanqueo, lo vamos a decir mil veces. Si querés, lo podemos seguir discutiendo, pero como es compulsivo no hay ninguna necesidad de restringir a nadie, porque vos vas a buscar a todo el mundo, no hay restricción, no podés blanquear, no existe la posibilidad de blanqueo. No podés blanquear”.

Después intervino Lousteau, que no se mostró de acuerdo con la aclaración de la senadora kirchnerista. “¿Qué quiere decir que no existe la posibilidad de blanqueo? Hoy podés buscar a todos aquellos que tienen bienes no declarados en el exterior gracias a los más de 100 convenios de intercambio de información automática. Son de la gestión anterior, yo era embajador cuando se firmó con Estados Unidos, no es de ustedes. Pero no importa”, planteó el senador radical, mientras era cuestionado desde el Frente de Todos.

“Hoy tenés los instrumentos para ir a buscarlos y cobrarles todo lo que describimos ayer que se podía cobrar. En lugar de eso, alguien puede pagar el 20% y quedar eximido”, agregó.

Fue ahí cuando Di Tullio, una de las senadoras más vehementes de la Cámara alta, lo chicaneó. “Todo el Senado te escucha, si bajás un poco el tono creo que nos vamos a entender mil veces mejor”, deslizó. Y cuando Lousteau intentaba responderle y la miraba con sonrisa irónica, siguió: “Mil veces mejor, porque soy nórdica. Al lado tuyo soy nórdica, ¿dale?”.

Después del fuerte pedido de Di Tullio, el senador porteño no se quedó callado. “¿Ahora ustedes no solamente digitan cuando quieren cómo se conforman los bloques, sino que nos dicen cómo hablamos?”, preguntó Lousteau, que retomó el eje de sus reclamos tras la discusión: “Vuelvo con lo siguiente, si hoy tenemos una legislación que castiga mucho más a aquel que no tiene los bienes declarados y le permitimos pagar la cuarta parte de eso, explíquenme qué de todo esto no es un blanqueo. Les estoy diciendo a los argentinos que pueden allanarse voluntariamente y pagar la cuarta parte de lo que deben al fisco. ¿Qué parte de eso no es un blanqueo?”.