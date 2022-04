Victoria Tolosa Paz y José Luis Espert se cruzaron por la renta inesperada

La diputada Victoria Tolosa Paz, del Frente de Todos, se cruzó este miércoles con el legislador José Luis Espert, del espacio Avanza Libertad, en un debate en el que se puso en cuestionamiento la coyuntura actual para avanzar con la medida que afecta a las empresas con más de 1000 millones de pesos.

“¿Quiénes son ustedes para definir cuál es la renta inesperada?”, le achacó en uno de los momentos del debate Espert a Tolosa Paz. Y completó: “La renta inesperada es del Estado en este país. Se la agarran siempre con el campo, con la energía”.

“Somos legisladores en principio y podemos debatir y legislar”, respondió Tolosa Paz, en medio del debate por TN. “En la ensalada rusa que hace Espert no dice que una de las atribuciones que tenemos es modificar impuestos. Vendrá un proyecto del Ejecutivo sobre la renta inesperada”, aclaró.

Tolosa Paz recordó que las discusiones impositivas se dan en el Poder Legislativo. “Hay rentabilidad inesperada, y nosotros aplicaremos una alícuota necesaria en la Argentina desigual. Creo que usted diputado y que va a tener que debatir en el Congreso de la Nación”, le espetó.

“¿Sabés quién tiene renta inesperada?”, se preguntó Espert. “No solo la política, sino también los que venden un calzón, corpiño, que salen igual que un BMW, porque sustituyen importaciones. La gente cuando va a comprarse una prenda, deja un ojo de la cara”, sostuvo al criticar a los sectores económicos protegidos por el Gobierno.

La legisladora oficialista insistió en su defensa de la medida. “Estamos hablando de una ganancia de más de 1000 millones de pesos, esto es 8 millones de dólares en la Argentina. Esa ganancia no estaba prevista y se da a partir de la guerra en Rusia y Ucrania. Esa alícuota va a tener un diferencial para aquellos que reinviertan”, detalló.

“Si vos le vas a cobrar 15 puntos más de ganancia, no estás permitiendo ninguna reinversión”, la cruzó Espert. El economista libertal consignó que la reinversión se produce solo “si le dejás a la empresa disfrutar de su ganancia”. “Somos diputados, no somos gerentes de empresas”, completó.

Inflación

Espert y Tolosa Paz discutieron sobre el contexto económico y la suba de los precios, que en marzo fue del 6,7%. Espert defendió que se trata de un fenómeno monetario y apuntó a la emisión como problema. “La gente no llega a fin de mes y el Frente de Todos tiene un conjunto de cavernícolas para bajar la inflación. Dejando de mentir se baja, la maquinita hace que la gente no tenga confianza en el país, no se hace nada para generar confianza”. añadió.

El economista liberal también cargó contra los operativos en el territorio que piensa impulsar el Gobierno ante la inflación. “Ahora vi que los intendentes van a cerrar comercios si no cumplen los acuerdos de precios. Nunca funcionaron”, remarcó.

“La inflación es un problema que no evitamos”, retrucó Tolosa Paz. Y añadió que el Frente de Todos no comparte “la mirada monetarista de la causa de la inflación”. “Hasta el propio FMI dice que la multicausalidad de la inflación está probada en Argentina. Si la receta de Espert se hubiera cumplido, en 2019, para cuando Macri prometía déficit cero, la inflación terminó en 53,8″, chicaneó.

“Es falso que no sea un problema monetario. Ya Está demostrado”, respondió Espert y sostuvo: “El Fondo dijo que [la inflación] era multicausal para sacarse de encima a la Argentina”.

Tolosa Paz sostuvo que la inflación se explica en déficit fiscal, la situación de las reservas y en la emisión monetaria. “Nos hacemos cargo de que esas tres cosas tienen que estar reguladas, controladas y [buscamos que] empiecen a tranquilizarse”.

“Aunque no lo sepas, me estás dando la razón”, contraatacó Espert. “Si tenés déficit, emitís, y si lo hacés, perdés reservas y a la larga devaluás. La inflación es un fenómeno monetario. Simplemente por cuestiones políticas, me decís otra cosa”.