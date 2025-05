Clamor del entorno de Karina Milei para que “El Jefe” suba el perfil público y capitalice los comicios

“Pará un segundito”. Karina Milei tenía a upa a un perrito salchicha. Y le hablaba al micrófono del canal A24. Del otro lado, en el piso, Eduardo Feinmann le daba aire y la escuchaba sorprendido. Ella se rio y quiso agregar algo más a lo que venía diciendo. “Queremos que nuestras ideas sigan mucho más tiempo del que pueda estar Javier Milei”, concluyó frente a las cámaras.

Fue una novedad que la hermana del Presidente hablara en vivo y espontáneamente con un canal de televisión. Las redes sociales libertarias titularon: “Karina Milei rompió el silencio por primera vez en TV”. La secretaria general de la Presidencia es extremadamente renuente a conversar con el periodismo y su voz se escucha muy de vez en cuando, en algún acto político o en algún video editado por su tropa.

En ese breve intercambio con A24 -que ocurrió el día en el que Patricia Bullrich se afilió a La Libertad Avanza- Karina Milei dijo: “Patricia viene siendo violeta desde que decidió sumarse a este proyecto del país. Ella demostró que está muy comprometida con el proyecto del Presidente”. Y agregó: “Nuestro líder es Javier Milei, pero lo importante son las ideas. Todos los que tengan las mismas ideas se pueden sumar a nosotros”.

Karina Milei tras la afiliación de Patricia Bullrich a La Libertad Avanza

Detrás de la mayor soltura que exhibió “El Jefe”, hay un pequeño clamor de sus “karinos”. Según pudo reconstruir LA NACION, distintos referentes que la rodean le vienen manifestando que ella debería exhibirse más, alzar la voz y construir su propia imagen pública. “Muchos le decimos que ella tiene que hablar y mostrarse, para que sepan cómo es en realidad. Para evitar la demonización que hacen de su figura y porque en la calle cuando la conocen, la quieren”, dijo una persona de su tropa. “Ella lo está pensando”, agregó.

Karina Milei, Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich, en plena campaña en el barrio porteño de Palermo

Esta tarde no se descarta que la hermana del Presidente tome la palabra en el acto de cierre de la campaña de Manuel Adorni en la Ciudad, que tiene lugar en el Parque Mitre de Recoleta junto con el Presidente. Y el domingo, cuando se conozcan los resultados de las elecciones porteñas, podría dar un discurso en el búnker de La Libertad Avanza en el Hotel Libertador.

En su entorno confirmaron que Karina se quedará en Buenos Aires y que (en caso de que se confirme el viaje presidencial) no volará a Roma para la asunción del nuevo Papa junto con su hermano, que iría acompañado por el canciller Gerardo Werthein y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El consejo de los colaboradores más estrechos a Karina Milei obedece, no solo a la intención de que ella mejore su imagen pública sino también a que pueda capitalizar los triunfos electorales que tengan los libertarios este año. Quieren que se empodere -aún más- como única e indiscutida jefa del espacio, en un contexto en donde la interna libertaria entre los armadores territoriales de LLA y los jóvenes de Las Fuerzas del Cielo no logra bajar la espuma.

El domingo, cuando se disputen las elecciones en la Ciudad, Karina Milei jugará su partido más importante. Ella fue la ideóloga de disputar con Pro en la casa matriz de los amarillos, de posicionarse como férrea opositora al gobierno local de Jorge Macri y de promover la erosión del macrismo como marca, aún cuando Javier Milei dijo alguna vez que pretendía un acuerdo con sus aliados “en todo el país”.

La hermana del Presidente, además, colocó a un funcionario de su riñón, Adorni, como cabeza de lista y empoderó completamente a su lugarteniente en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, que armó la nómina de candidatos con varias personas de su riñón. Fue Karina, además, la que expulsó de LLA a Ramiro Marra, que ahora competirá por afuera. Es decir que la estrategia y las candidaturas fueron decisión de “El Jefe” y el domingo pondrá a prueba su plan. Todos en la Casa Rosada vaticinan que la aventura terminará en éxito y marcará el resto del calendario electoral.

Gracias a los salteños, jujeños y chaqueños por el mensaje que nos dejaron hoy.@JMilei me encomendó una misión clara: llevar la antorcha de la libertad a cada rincón del país. Y no vamos a frenar. Lo vamos a hacer con la convicción de que este es el único camino para sacar a la… — Karina Milei (@KarinaMileiOk) May 12, 2025

“Cuando pase esta elección, ella se va a soltar más”, consideró un importante colaborador de los libertarios que también quiere que Karina levante su voz.

Quienes la conocen asegura que ella todavía se resiste. Le dice a los propios que hablar públicamente “no es su rol”. Tiene, en tanto, cierta aversión por los medios por malas experiencias en 2023.

Tensión entre bandos

En las elecciones provinciales del domingo pasado, en La Libertad Avanza se ocuparon de destacar sus triunfos como si hubiera sido un batacazo nacional, aún cuando las buenas performances se dieron en la capital de Salta (allí los violetas sorprendieron) y en Chaco, donde los violetas fueron aliados al gobernador radical Leandro Zdero. En San Luis el partido de los Milei no compitió y en Jujuy quedó a 18 puntos del espacio del gobernador, Carlos Sadir (UCR).

El partido violeta se ocupó de ponderar el trabajo de Karina Milei. “Ella es el jefe. No más palabras, señor juez. Viva la libertad carajo”, escribió en X el Presidente ese domingo a la noche y dejó en claro quién manda en el armado electoral del oficialismo. La propia secretaria General de la Presidencia escribió un mensaje en sus redes sociales, pese a que no lo hace a menudo. “Gracias a los salteños, jujeños y chaqueños por el mensaje que nos dejaron. Javier Milei me encomendó una misión clara: llevar la antorcha de la libertad a cada rincón del país. Y no vamos a frenar”, escribió ella.

Los armadores nacionales liderados por Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem se ocuparon de exhibirse como los artífices del armado electoral en el norte del país y en Chaco. Y aseguraron que fueron ellos los que “ordenaron” a los diferentes referentes violetas que hay en el espacio, para que todos se vieran contenidos.

Agustín Romo y el Gordo Dan con la diputada Emilia Orozco, en Salta

Eso volvió a mostrar chispazos con Las Fuerzas del Cielo, que exhiben como un cuadro joven propio a la diputada salteña Emilia Orozco, que trabaja en Salta cerca de Alfredo Olmedo. Los “celestiales” aseguran que fue ella la que armó la lista en esa provincia y la estrategia que permitió que el candidato a senador provincial Roque Cornejo obtuviera 35 puntos y saliera primero en la capital provincial, derrotando al espacio del gobernador Gustavo Sáenz. El tuit institucional de LLA, que maneja Karina, también reconoció la labor de Orozco, que al día siguiente de los comicios se mostró en el canal de streaming de Daniel Parisini (Gordo Dan).

El ordenamiento del frente libertario en Salta no fue total. Por afuera de la lista de LLA jugó Alba Quintar, hermana del diputado libertario Manuel Quintar (que tiene su armado en Jujuy), y que armó una lista alternativa, el Frente Liberal Salteño. Su espacio político (que también milita las ideas de Javier Milei, al estilo Ramiro Marra) obtuvo cuatro puntos en la capital de Salta y le ganó a LLA en municipios como Cachi y Cafayate, dividiendo el voto libertario.