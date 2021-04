Clases: protestas frente al ministerio de Educación

Tras la ratificación del presidente Alberto Fernández de suspender la presencialidad de las clases hasta el 30 de abril, decenas de manifestantes autoconvocados a través de las redes sociales se reúnen frente al Palacio Pizzurno, sede del ministerio de Educación, para repudiar la decisión del primer mandatario. Es el tercer de manifestaciones contra el Gobierno.

Padres, madres y niños reclaman la presencialidad en las escuelas. Según los datos que maneja la Ciudad de las más de 700.000 personas que concurren a las escuelas, solo dieron positivo de coronavirus 5006, es decir, un 0.71% de positividad. Y de las 45.000 burbujas, solo 945 debieron realizar el aislamiento.

“Vengo para apoyar esta manifestación a favor de la escuela. Mi presencia responde a esa necesidad que tengo y que espero se pueda resolver”, dijo el actor y exdiputado nacional Luis Brandoni. También hizo alusión al nombre del “Palacio Pizzurno” y señaló que en realidad es el “Palacio Sarmiento”, pero “le cambiaron el nombre”.

BRANDONI en la MARCHA🇦🇷

Los chicos tienen q estar en la escuela

Vengo a apoyar frente al Palacio Sarmiento. Le cambiaron el nombre, "Palacio Pizzurno". Vayan al lado de la puerta, vean la placa: "Palacio Sarmiento"

La ciudad y otras provincias van a pelear para poder dar clases💪 pic.twitter.com/LgGZtrYrYw — Ashley (@by__ashley) April 16, 2021

También asistió a la movilización el exministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein, que cuestionó duramente la decisión del Gobierno sobre la suspensión de la presencialidad y la tildó de “intempestiva y sin ninguna justificación”.

“Mas allá de que el proceso decisorio fue inadecuado, porque fue una decisión intempestiva, inconsulta, no tienen ninguna justificación desde el punto de vista epidemiológico, sanitario y menos social. Me parece que es una equivocación profunda del gobierno y una falta empatía con la sociedad que sorprende. No se puede plantear la decisión en estos términos”, dijo.

MARCHA FRENTE AL PALACIO PIZZURNO

Rubinstein: *El proceso decisorio de la suspensión de las clases presenciales fue absolutamente inadecuado. Fue una decisión intempestiva, inconsulta, sin ninguna justificación epidemiológica ni sanitaria. Fue una equivocación profunda del Gob.* pic.twitter.com/1UMdY1C1l5 — Ashley (@by__ashley) April 16, 2021

“La escuela no es lo que contagia. Es una locura lo que están haciendo”, dijo una manifestante. Otra autoconvocada directamente habló de “golpe de estado desde el Gobierno nacional hacia la Ciudad. ¿Nos van a mandar las fuerzas a controlar qué?”.

En redes comenzaron a circular las primeras imágenes subidas por los manifestantes en los que bajo el hashtag “No cierren las escuelas” muestran la convocatoria de la movilización.

Volvimos con el aula abierta del Pizzurno porque el gobierno redobló la crueldad. #NoCierrenLasEscuelas pic.twitter.com/KOX4i5F0kT — Marco - #FormosaLibre (@MarrcoGamm) April 16, 2021

Ahora padres y alumnos frente al Palacio Pizzurno le dicen #NoAlCierreDeLasEscuelas pic.twitter.com/NWIFE7DJoW — Roberto (@rermultimedia) April 16, 2021

“Hoy nos toca luchar a las familias, a los padres, a las madres, y a toda persona que considere esencial que los niños tengan un futuro”, fue el mensaje de la agrupación Padres Organizados que hizo circular en las redes sociales con la convocatoria.

Hoy nos toca luchar a las familias, a los padres, a las madres, y a toda persona que considere esencial que los niños tengan un futuro. pic.twitter.com/5l2OPGNX2U — PadresOrganizados (@PadresOrg) April 16, 2021

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, previo a su encuentro con el Presidente presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández que dispuso la suspensión de las clases presenciales por 15 días.

Actualmente, la cuestión está en manos de la Procuración, para dictaminar si el máximo tribunal es quien debe decidir en la causa o si corresponde que el caso se inicie en un juzgado de primera instancia.

Por su parte, Alberto Fernández sostuvo está mañana que el AMBA “es el foco infeccioso más claro de la Argentina y el comienzo de clases coincide con el aumento de casos en la región”. Según el primer mandatario “En el área concreta de la ciudad de Buenos Aires el mayor incremento de casos se da entre personas de entre 9 y 19 años, la curva allí es exponencial”.

Según el Presidente, que los chicos estén en los colegios no es problema, sino el movimiento que hay alrededor de la presencialidad. “No es solo que se mueven alumnos. Se mueven también docentes, no docentes, padres y madres, un número muy importante de gente que representa un tercio de la circulación presente”, aseguró y justificó su decisión de suspender hasta el 30 de abril el regreso a las aulas.

