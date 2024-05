Paro del 9 de mayo: Patricia Bullrich advirtió a la CGT que aplicará el protocolo antipiquete

Escuchar

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió al segundo paro general anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo jueves 9 de marzo en rechazo a las reformas económicas impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei. “El Gobierno está absolutamente decidido a seguir nuestro camino. Hacer otro paro es más de lo mismo; que lo hagan, nosotros vamos a seguir adelante”, lanzó.

“Está claro que los paros solo los arruinan a ellos, que cuando tuvieron enfrente al peor gobierno de la historia, -el de Alberto Fernández- no le hicieron un solo paro en cuatro años. Es un tema netamente político, solo están bien con los gobiernos que les dan lo que quieren”, acusó.

Así, en diálogo con Radio Rivadavia, sumó: “ No tiene sentido discutir con quien no te va a escuchar, hagas lo que hagas y digas lo que digas . Ellos perjudican a la gente, a la sociedad que trabaja, y el resultado es un día en donde el país pierde un montón de plata porque ellos lo deciden”.

Patricia Bullrich se refirió a la marcha del próximo jueves y adelantó que aplicarán el protocolo. Natacha Pisarenko - AP

De esta forma, adelantó que se aplicará el protocolo antipiquete como ya se hizo anteriormente porque “la gente siente lo que significa la libertad de poder circular”. “El Gobierno tiene una decisión tomada y la gente lo sabe; garantizamos la libre circulación y no dejamos que tomen puentes o corten rutas . Esta es nuestra filosofía y vamos a seguir igual porque el país necesita orden para mejorar económicamente”, ratificó.

Asimismo, se refirió al proyecto de la Ley Bases que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada, y que aseguró que tiene “mucha confianza” en que va a ser aprobada tras el debate en el Senado. “Es cuestión de esperar el proceso legislativo para poder llegar al 25 de mayo con la mayor cantidad de apoyos posibles para una Argentina que vino a quedarse para siempre”, indicó, y agregó: “Estamos esperanzados en que la ley salga; tenemos confianza en la razonabilidad de aquellos que ven que hay herramientas útiles”

En el mismo marco, destacó el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil que la administración libertaria enviará al Congreso en breve para combatir el delito por parte de menores de edad. El mismo establece cuál es la pena de imputabilidad y una serie de medidas de ordenamiento de Código Penal de acuerdo al delito cometido. Además, adelantó que va a tener otro ángulo respecto a la trata de personas: “La esclavización de alguien para un fin de ganar dinero, explotación. Vamos a poner lo mismo para los mayores que usan a menores y esos cometen el delito, hacen la entradera, vamos a imponer que eso es trata y la pena va a ser dura. Es una ley que no es blanda, pero intenta que los jóvenes que cometen delitos menores puedan reinsertarse, y los otros tendrán penas importantes. Hay cosas que tenemos en claro, siempre del lado de la víctima, por más que el victimario sea un menor.

Patricia Bullrich

El combate al narcotráfico

“Estamos un 55% abajo en homicidios con respecto al año pasado y a los anteriores”, argumentó la ministra sobre la situación que se vive en la ciudad santafecina de Rosario tras la serie de asesinatos y amenazas de sicarios. “El trabajo que hacemos junto al gobernador Maximiliano Pullaro es muy impresionante; mandamos fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, camionetas. Hay un trabajo mancomunado de inteligencia en el que desarmamos bandas todos los días y les sacamos todo el poder a los presos de alto riesgo”, detalló.

Y redobló la apuesta: “Que sigan amenazando, nosotros los vamos a aislar aún más. El único contacto que tienen es el abogado, y esperemos que este no sea parte de la banda criminal, porque sino no lo van a poder ver tampoco. Su condición no le saca responsabilidad: si intenta entrarles algo, también es parte de la organización. Hay distintos métodos para saber si el abogado es parte del problema”.

Finalmente se refirió a la Ley Antimafia que también fue enviada al Congreso, y que establece que todos los criminales que formen parte de una banda reciban la misma pena máxima, sin importar cuál sea el cargo que ocupen en la organización. Y acusó: “Hubo cuatro años en los que no dejaron de crecer, nosotros les cortamos las raíces con todo”.

LA NACION