Claudio Poggi, luego de derrotar a Alberto Rodríguez Saá: “Recuperamos la libertad en San Luis”

SAN LUIS.-”!Equipazo, equipazo!”, grita Claudio Poggi, sentado en un sillón del improvisado búnker ganador, mientras se abraza con colaboradores, dirigentes y fiscales que le acercan los últimos datos. Son casi las dos de la mañana del lunes y Poggi, convertido en nuevo gobernador de esta provincia a partir del 10 de diciembre, disfruta de su revancha contra Alberto Rodríguez Saá, quien no pudo imponer a su candidato, Jorge “Gato” Fernández, contra la coalición opositora que lo enfrentó.

En un diálogo con medios nacionales, entre ellos LA NACION, Poggi insistió en “provincializar” el triunfo, aunque dejó en claro que “simpatiza” con Horacio Rodríguez Larreta y su proyecto presidencial dentro de Juntos por el Cambio. Cauto, evitó cuestionar al actual gobernador, pensando en la larga transición que le espera, aunque afirmó que “los últimos ocho años fueron muy malos” y que habrá un “cambio cultural” en la provincia luego de cuatro décadas de hegemonía de la familia Rodríguez Saá. “Vamos a recuperar la libertad”, afirmó.

-¿Quién triunfó en esta elección? Llegaron referentes de Juntos por el Cambio…

-Esta fue una elección provincial, no nacional, es la provincia de San Luis. Aquí se estableció un sistema de votación que es la Ley de Lemas, donde en el lema Cambia San Luis se unió toda la oposición, que tiene referentes nacionales diferentes. El peronismo, que encarna el senador (Adolfo) Rodríguez Saá, el radicalismo, el Pro, Avanzar que es mi partido, Libres del Sur. Vinieron porque sus referentes locales tenían un sub-lema, esta fue una elección provincial. A partir de mañana, cada uno trabaja para su referente nacional.

-¿Va a trabajar por Juntos por el Cambio?

-Sí, mi partido hará una alianza con Juntos por el Cambio para las elecciones generales.

-¿Y tiene algún preferido como candidato a Presidente?

-Me simpatiza más (Rodríguez) Larreta, la verdad es que lo veo…tengo mucho respeto por Patricia, ha sido una gran ministra y tiene una fuerza bárbara, pero simpatizo con Larreta porque veo la gestión, lo que se hizo en salud, en educación, en seguridad en la ciudad de Buenos Aires, y allí… es la Nasa en relación a la provincia (se ríe).

-¿Habló con Bullrich?

-Sí, hablamos, tenemos una buena relación.

-¿Y con el expresidente Macri?

-No, no. Me mandó un mensaje a través de (Federico) Pinedo.

-¿Algún otro gobernador?

-(Gerardo) Morales está acá. Y también (Gustavo) Valdés.

Claudio Poggi y Adolfo Rodríguez Saá festejaron el triunfo en San Luis

-Fue crítico de la Ley de Lemas. ¿Hubiese sido posible un triunfo sin esa ley?

-¡Sí! Hoy San Luis decidió un cambio, ya en 2021 le ganamos la elección, tanto las PASO como las intermedias.

-¿Y si Adolfo Rodríguez Saá hubiese ido con un tercer espacio?

-El habrá medido el tema, ¿no? Tenía la opción y participó a través de sus candidatos, él no lo fue.

-¿Está bien dicho entonces que se terminaron 40 años de los Rodríguez Saá?

-Creo que hasta 2001 el actual senador hizo una construcción muy fuerte en San Luis, industrialización, vivienda, política fiscal. Los últimos ocho años, con el actual gobernador, fueron muy malos, muy malos . Pasamos de ser un tercio de la media de la pobreza nacional a estar por encima de esa media, nunca hemos estado tan mal en San Luis.

-¿Le preocupa el avance de Javier Milei en la provincia?

-Voy a tratar de disfrutar del triunfo en San Luis, mañana o la semana que viene hablaré de temas nacionales.

-¿Su triunfo tiene alguna influencia en el futuro del peronismo provincial?

-Nosotros tenemos un partido provincial, no voy a volver al peronismo , aunque sí tenemos confluencia con sectores del peronismo. Hay muchos dirigentes y ciudadanos independientes que vieron en este espacio político joven y plural la posibilidad de tener la política como una herramienta para el bien común, no el desprestigio que hoy tiene.

-¿Cómo va a funcionar ahora su coalición de gobierno?

-Haremos ahora una pausa, desde lo nacional, y retomaremos antes de asumir para construir un gobierno de coalición.

-¿Cómo imagina esa transición de seis meses hasta que asuma?

-Supongo que si el gobernador de San Luis piensa en los sanluiseños debería ser ordenada, hay una ley provincial de transición, en donde hay obligaciones del gobierno entrante y el saliente de coordinar.

-Fue crítico de la cantidad de planes sociales…

-Soy crítico cuando se los da con un sentido electoral, esa es la diferencia. Cuando le decís a alguien que le vas a dar un plan si ganas, no estás pensando en San Luis sino en la elección.

-Hablaba de un cambio cultural en su discurso. ¿A qué se refiere? Porque 40 años dejan huella…

-Me refiero al vínculo del gobierno con los que no piensan como ellos. Fue muy dura la campaña, persecución, hostigamiento, agravios, desde los medios del Gobierno, y creo que Cambia San Luis es una de las cosas que tiene que cambiar. Vos tenés que gobernar para todos, respetar las diferentes formas de pensar. Le pasó a muchos de quienes vienen batallando conmigo desde hace ocho años, a quienes son proveedores del Estado les rescinden el vínculo, si sos empleado público te persiguen, te transfieren al pueblo más alejado de tu residencia, les generan temor si se sacan una foto conmigo. Esas cosas no van a existir más en San Luis. Vamos a recuperar la libertad.

-¿Lo llamó el gobernador para felicitarlo?

-No, no.

-¿Va a incorporar a Adolfo a su gobierno?

-No, no. Su gente, sí. Seremos un gobierno de coalición. Estarán todos adentro.

-¿Y candidato a senador?

-Por nuestro espacio, no.

-¿Y con respecto a sumar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio?

-Mañana hablaremos de eso, hoy ya no.

-¿Qué errores cometió en su gestión de cuatro años que no debería volver a cometer?

-Quizá no me vinculé bien con la prensa, hay cosas que no alcancé a ver en profundidad, temas de gestión. Hay otras que voy a repetir, como la cercanía con el ciudadano, yo estaba treinta por ciento del tiempo en mi oficina, y el setenta fuera, en un centro de salud, una escuela. La cercanía con la gente es algo que vamos a repetir y vamos a profundizar.

-Alberto Rodríguez Saá dijo al votar que se retirará de la política. ¿Le cree?

-No, no le creo nada, pero me imagino que ya terminó un ciclo, creo yo, lo dijo él. La sociedad lo percibió, mirá el resultado de la elección.

-¿Será un gobernador con más libertad que en su primer gobierno?

-Yo tuve libertad, eh, mi principal crítico era el actual gobernador, durísimo. Goberné con libertad, por eso estoy vigente. Prioricé la paz social, entregué la llave del Gobierno y al mes comencé a construir un espacio político nuevo, que tiene siete años y va a seguir creciendo.

-¿Qué objetivos tendrá su gobierno?

-Será una etapa distinta a los de mi gestión anterior. Hoy tenemos la pobreza, que en mi gobierno no estaba, teníamos pleno empleo, política de vivienda, apoyábamos el emprendedurismo, la educación, eso se dejó de lado, y hoy tenemos el 62 por ciento de los chicos que viven en hogares con carencias. Además de abordar eso, con chicos que se duermen en la escuela porque tienen hambre, tenemos que priorizar las energías alternativas, el conocimiento, el apoyo al sector privado.

-¿Por qué aumentó la pobreza en San Luis?

-La Argentina desmejoró, pero San Luis multiplicó por cuatro esa situación. No se generó trabajo, se dejaron caer, se precarizó el trabajo. Hay que hacer crecer el sector privado, es el nuevo empleador del San Luis que se viene . Tiene que haber viento de cola nacional, también.