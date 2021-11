Coco Silly criticó a los militantes que responden a Cristina y Máximo Kirchner: “Son cabeza de termo”

Fernando “Coco” Silly analizó en su programa Fuerte al medio (Radio 10) las elecciones legislativas del domingo y apuntó contra la vicepresidenta Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner, por los malos resultados que obtuvo el oficialismo a escala nacional.

“Saben que yo soy peronista, pero durante el acto veía los cánticos de la gloriosa JP, la militancia más fuerte de Cristina y de su hijo, que tienen una cosa de mucho fervor y de mucha cabeza de termo”, comenzó Silly. En este sentido, agregó: “Niegan lo que sucede alrededor y niegan las redes. Esto del discurso de ‘nosotros lo ganamos de pecho porque somos la JP, La Cámpora’, no sirve porque no pasa nada. Después los c... a trompadas”.

Fiel a su estilo, criticó a la interna que atraviesa en los últimos meses el Frente de Todos y manifestó: “¿Hasta donde el Gobierno va a poder superar su propia interna? ¿Hasta donde la relación entre Cristina-Alberto nos va a ayudar a todos? No se pueden quedar en esa interna que es más kirchenirsta que peronista”.

En su programa Fuerte al Medio, Coco Silly criticó con dureza el proceder político del sector más radicalizado del oficialismo Instagram

De esta manera, analizó las principales falencias que notó durante la campaña del peronismo de cara a estas elecciones legislativas y sentenció: “Me parece que es momento de abrir ese gueto que crearon. Si se quedan en esa cabeza de termo, les pasa lo que les está pasando. Hay un montón de gente que votó a la oposición porque la consideran una opción y hay otros que lo votaron porque están cansados de estos cabeza de termo”.

A continuación, expresó cuál es el camino que cree que debe seguir el oficialismo para poder revertir esta situación. Sobre esto, aclaró que el punto más importante es abrirse al diálogo y terminar con esta política cerrada que están desarrollando. “Si se quedan en el cabeza de termismo, por llamarlo alguna línea filosófica, vamos a estar sonados. Si realmente empiezan a renovar, empiezan a mover, empiezan a haber cuadros nuevos, empiezan a dialogar aunque no te gusten, aunque no los quieras. No digo que te sientes a hablar con Milei, porque no hay nada que hablar con Milei seguramente, ¿no es cierto? Pero hay otra gente con la que podés hablar”, apuntó.

Por otra parte el presentador, se refirió a sus comienzos como militante de Néstor Kirchner en “aquella maravillosa revolución desde mi punto de vista, era un kumpa más y recibí muchas críticas donde me tildaron de traidor”. Y en este sentido, advirtió: “Yo tengo mis dudas con respecto a la frase que dice ‘morir con las botas puestas’. Antes de eso me voy a cambiar las botas para ver si con otras botas ando un poco mejor y no muero. Así sobrevivo y ayudo a los que están alrededor… Porque si no, no tiene mucho sentido”.

Finalmente, para cerrar con una dura crítica hacia el sector más radical del oficialismo, “Coco” Silly concluyó: ¿Qué se puede construir con “Lilita”, con Patricia Bullrich? Pero tampoco con el hijo de Cristina [...] Si no salimos del cabezatermismo, vamos a estar jodidos. Ojalá aprendan, ojalá les salga y ojalá piensen en los que menos tienen; yo por eso soy peronista”.