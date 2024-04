Laura Esquivel compartió un profundo mensaje tras las críticas que recibió por su aspecto físico

Escuchar

Días atrás, Laura Esquivel compartió un video en sus redes para promocionar su nuevo tema, “Ya no me duele” y, así como muchos la elogiaron y aplaudieron, otros lanzaron fuertes críticas no solo por su trabajo, sino también por su aspecto físico. Ella, que en varias oportunidades habló abiertamente del bullying que recibió a partir de su personaje en Patito Feo, salió a responder y realizó una profunda reflexión al respecto.

Laura Esquivel saltó a la fama en 2007 cuando protagonizó Patito Feo. Su poderosa voz resonó en todos lados y con el paso del tiempo continuó en los medios. En 2013 se consagró como ganadora de Tu cara me suena, también se puso en la piel de Claudia Villafañe para la serie Maradona, sueño bendito y se lució sobre las tablas en Kinky Boots junto a Fernando Dente y Martín Bossi. Actualmente, se dedica de lleno a la música. Hace un par de días lanzó su tema, “Ya no me duele” con videoclip incluido.

Laura Esquivel, saltó a la fama en 2007 cuando protagonizó Patito Feo Soledad Aznarez

La cantante compartió un fragmento del clip en sus redes y el video tuvo casi 3 millones de reproducciones. Entre los comentarios se destacaron varios mensajes negativos hacia su trabajo y su aspecto físico. A partir de esto decidió subir un segundo clip que tituló “Cómo te explico” donde realizó un descargo. “Hace unos días recibí muchísimo hate en un reel mío y esto es lo que pensaba mi mente mientras leía esos comentarios negativos”, comenzó. “‘Ya falta una dieta, buen consejo, a cuidarse’. Cómo te explico que como sano”, continuó.

La cantante fue duramente criticada tras compartir imágenes de su nuevo videoclip (Instagram @laura_esquivel)

Acto seguido, respondió a cada comentario negativo que le dejaron: “‘Movete un poco más nenita. Parece que estás haciendo una pasada’. Cómo te explico que necesitaba estar más quieta porque el plano quedaba mucho mejor así, que moviéndome de más”; “‘Las botas te cortan la pierna, mala elección’. Cómo te explico que esas son las botas que a mí me gustan usar”. “‘Ya está vieja la patito’. Como te explico que tu comentario es extremadamente agresivo”.

Asimismo, compartió otros de los mensajes que recibió: “Nunca despegó por su personalidad”; “No sé por qué sintió que unas botas altas le iban a dar más dramatismo”; “Medio insulsa, va siempre fue así”; “No deberían grabarla desde abajo... a todos nos desfavorece”. ¿Cómo respondió a esto?: “Cómo te explico que soy feliz con esta personalidad; que yo no necesito darle más dramatismo a la canción; que no me conocés; que somos hermosos desde donde nos filmen”.

Laura Esquivel realizó un reflexivo video a la raíz de las fuertes críticas que recibió (Foto: Captura de video / Instagram @laura_esquivel)

La artista se sentó frente a la cámara e hizo un descargo a modo de reforzar e insistir en no opinar sobre los otros. “‘Una que juró no servir’. Cómo te explico que no entiendo tu comentario, no sé cómo responderte, pero la gente que me ama me hace sentir importante”; “‘¿Por qué las patas chuecas?’ Cómo te explico que soy un ser humano”; “’Ya te pasó el momento, amiga’. Cómo te explico que estoy viva”; “‘Que se dedique a otra cosa y no a bailar’. Cómo te explico que me gusta bailar”; “’Sigue insistiendo’. Cómo te explico que estoy luchando por mi sueño”. Estos fueron otros de los mensajes que recibió y las respuestas que dio.

Asimismo, otro usuario le dijo que le “hace falta más fitness” y ella les detalló la rutina que lleva adelante: “Entreno seis veces por semana, tres días corro, tres veces hago entrenamiento de fuerza”. Por último, Esquivel hizo una reflexión personal y compartió un mensaje para aquellos que también reciben este tipo de hate en redes sociales. “Recordalo siempre, los comentarios negativos de otros no te definen. Lo que sí te define, es lo que vos te decís a vos mismo después de leer esos comentarios”, sentenció.

Rápidamente, compañeros de trabajo y seguidores expresaron su admiración por la forma en la que decidió responder a la situación y el importante mensaje que brindó.