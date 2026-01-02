Cómo actúa y quién es el responsable de la nueva sociedad pantalla de la AFA en Estados Unidos

La trama financiera de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos sumó un nuevo eslabón con el hallazgo de una quinta firma receptora de fondos millonarios en cuentas norteamericanas. Documentos bancarios y societarios revelan el flujo de divisas hacia una estructura radicada en Miami sin actividad comercial verificable, liderada por un hombre con un perfil patrimonial modesto que contrasta con las cifras manejadas.

Quién es Matías Esteban Fernández

El rastro del dinero conduce directamente a Matías Esteban Fernández, un argentino de 45 años que aparece en los papeles como “miembro” y único responsable de W Trading LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en el estado de Florida. Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023, esta entidad captó 13 transferencias de TourProdEnter LLC, la agente comercial exclusiva de la AFA para el mundo, con excepción de la Argentina.

El historial económico de Fernández choca con el volumen de divisas bajo su control. Trabajó como empleado en la Municipalidad de Lanús y figuró como monotributista hasta su baja voluntaria por “cese de actividades”. Los registros oficiales indican que cobró la asignación universal número 80-2-8459821-0 en 2018. El receptor teórico de al menos 2.297.500 dólares de la AFA residiría actualmente fuera del país.

La nueva sociedad pantalla de la AFA en EE.UU

La firma W Trading exhibe características idénticas a las otras cuatro sociedades investigadas por recibir 42 millones de dólares de la AFA. Estas compañías son Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Al igual que ellas, la empresa de Fernández no registró empleados ni actividad verificada en Estados Unidos hasta su disolución en septiembre de 2024.

Su domicilio declarado fue la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, en Miami. En esa dirección opera un edificio de dos plantas con decenas de pequeñas empresas, un lugar que ofrece servicios de “oficinas virtuales” y cuenta con locales variados, desde limpieza de cutis hasta estudios jurídicos. El alquiler de las salas de conferencia cuesta 50 dólares la hora.

Patrones en la operatoria bancaria

Los movimientos de dinero desde TourProdEnter LLC evidencian una mecánica específica. Las operaciones se mantuvieron siempre en cifras de 6 dígitos o menos, una estrategia que reduce los riesgos de una alerta antilavado. Ocho de los trece pagos a favor de W Trading coincidieron en fecha con envíos de dinero a las otras sociedades sospechadas.

El 11 de mayo de 2023, Erica Gillette, la esposa de Javier Faroni, realizó tres movimientos consecutivos desde la cuenta de TourProdEnter LLC en el banco Synovus. Envió 160.000 dólares a Velp LLC y 270.000 dólares a Velpasalt LLC. Ese mismo día transfirió 150.000 dólares a la firma controlada por Fernández. Los registros confidenciales de Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus confirman estas coincidencias temporales.

Inconsistencias de la filial argentina

Fernández constituyó la sociedad anónima Sfera Global Sports en la Argentina el 28 de noviembre de 2022. Esto ocurrió apenas 26 días después de recibir el primer pago de 270.000 dólares en el banco Synovus. La firma se presenta en LinkedIn como una empresa de gestión de talentos con 15 años de experiencia, sede en Buenos Aires y corresponsales en Europa.

La supuesta compañía acumula irregularidades, ya que carece de constancia única de identificación tributaria (CUIT) y no figura ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y su sitio web informa un número de teléfono inexistente en la ciudad de Buenos Aires. También declara oficinas en el edificio Comega y en la calle 25 de Mayo. El personal de ambos lugares negó conocer a la empresa o a Fernández ante las consultas realizadas.

El domicilio familiar y el testimonio clave

El acta constitutiva de Sfera Global Sports ubica el domicilio personal de Fernández en un edificio de la calle Bartolomé Mitre 2227, donde reside su madre en un departamento del contrafrente, quien confirmó la residencia de su hijo en el extranjero.

Al consultarle sobre la vinculación de Fernández con el negocio del fútbol, la madre reaccionó con sorpresa ante el cronista: “-¿De fútbol? ¿Él? -indagó sorprendida-. Que yo sepa, no”.

