Apareció otra sociedad “pantalla” de la AFA en EE.UU.: el responsable pasó de cobrar una asignación social en Lanús a recibir US$2,3 millones en Miami

La empresa que contrató la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para recolectar sus ingresos alrededor del mundo sigue sumando sorpresas. Además de desviar US$42 millones a cuatro sociedades fantasma en las que figuran argentinos que residen en Bariloche y afrontan problemas fiscales y comerciales, transfirió al menos US$2,3 millones a otra firma estadounidense cuyo rostro visible es un exempleado de la Municipalidad de Lanús que fue beneficiario social, según surge de la documentación bancaria, societaria, laboral y comercial que cotejó LA NACION.

El rastro conduce a Matías Esteban Fernández, un argentino de 45 años que figura en los papeles societarios como “miembro” y único responsable de W Trading LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en el estado de Florida. Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023 recibió trece transferencias de TourProdEnter LLC, la agente comercial “exclusiva” de la AFA para todo el mundo, con la excepción de la Argentina.

El perfil patrimonial de Fernández colisiona, no obstante, con el volumen de divisas que movilizó. Otrora empleado municipal en Lanús, también figuró como monotributista hasta que se dio de baja de manera voluntaria, por “cese de actividades”. En los registros oficiales disponibles también consta que accedió a la asignación universal número 80-2-8459821-0 en 2018, cuando su hija tenía 4 años. Hoy el teórico receptor de al menos US$2.297.500 de la AFA viviría en el exterior.

La firma en la que aparece Fernández, W Trading, muestra características comunes a las cuatro sociedades sospechadas de servir de “pantalla” para el desvío de US$42 millones que pertenecen a la AFA, según constató LA NACION. Es decir, a Soagu Services LLC, que recibió US$10,8 millones; Marmasch LLC, con giros por US$13,4 millones; Velp LLC, con US$3 millones; y Velpasalt LLC, con US$14,7 millones.

Al igual que esas sociedades, W Trading no registró empleados, ni actividad verificada en Estados Unidos hasta su disolución en septiembre de 2024. Y al igual que esas firmas, declaró como domicilio la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, en Miami.

En esa dirección opera un edificio de oficinas de dos plantas en el que funcionan decenas de pequeñas empresas. Desde un local de limpieza de cutis a estudios jurídicos y consultorios médicos que se promociona en Internet por ofrecer el servicio de “oficinas virtuales”. ¿El costo? 50 dólares por hora de alquiler de las “salas de conferencia”, según verificó LA NACION.

Las trece transferencias que recibió desde cuentas bancarias de TourProdEnter LLC también muestran ciertos patrones comunes a los giros que la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette emitieron a favor de las otras sociedades “pantalla”. Primero, porque todas las transferencias fueron por montos de seis o menos cifras, con lo que redujeron los riesgos de una alerta antilavado. También, porque los giros a varias de esas sociedades se concretaron, incluso, en las mismas fechas.

Así ocurrió, por ejemplo, el 11 de mayo de 2023, cuando Gillette emitió tres transferencias consecutivas desde la cuenta de TourProdEnter LLC en el banco Synovus. ¿La primera? A Velp LLC, sociedad en la que aparece la argentina Verónica López, por US$ 160.000, a Velpsalt LLC, en la que figura el esposo de López, Roberto Salice, por US$ 270.000, y a W Trading, con Fernández, por 150.000 dólares.

Esa no fue, sin embargo, la única coincidencia temporal. Al contrario. En 8 de los 13 pagos emitidos desde TourProdEnter a favor de W Trading, el giro coincidió con una transferencia a otra de las sociedades bajo sospecha, según detectó LA NACION en los registros confidenciales de los bancos estadounidenses Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.

La primera de las transferencias a favor de W Trading se registró, también desde el banco Synovus, el 2 de noviembre de 2022. Fue por 270.000 dólares. Veintiséis días después, el 28 de ese mes, Fernández constituyó en la Argentina la sociedad anónima Sfera Global Sports, que desde entonces se presenta en LinkedIn como una “empresa de gestión deportiva de jugadores de futbol con impronta y talento argentino”.

En su página de “wordpress”, la supuesta “empresa” sostiene que es “agente registrado AFA y FIFA como persona jurídica”, que gestiona “talentos deportivos Argentina [SIC] con presencia en Europa, Asia, EEUU y Latam”. Más aún, plantea que tiene “15 años de experiencia”, con “sede en Buenos Aires y corresponsales en Europa y EEUU”.

La supuesta empresa acumula, no obstante, varias inconsistencias. La primera, que no tiene constancia única de identificación tributaria (CUIT), por lo que no se registró ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP). La segunda, que en Internet informa como teléfono un número inexistente: el 1234-5678 de la ciudad de Buenos Aires.

En esa misma página de “wordpress”, la supuesta empresa también consigna que sus oficinas se encuentran en la avenida Corrientes 222, piso 15. Es decir, en el edificio Comega. Pero en ese piso funciona el “Sky Bar” y los encargados del edificio indicaron que allí no funciona Sfera Global Sports SA, ni conocen a Fernández, ante la consulta de LA NACION.

Al publicar la constitución de la supuesta empresa en el Boletín Oficial, Fernández y sus socios (Alejandro Belloni, Néstor Izaguirre, Martín Nicchiarelli y Esteban Diez) comunicaron que fijaron la “sede social” de Sfera Global Sports SA a la vuelta del edificio Comega, en la calle 25 de Mayo 330, piso 4. Pero allí también dijeron que no operaba esa firma, ni conocían a Fernández, según verificó LA NACION.

En el acta constitutiva de Sfera Global Sports, Fernández consignó que su domicilio personal era en un edificio de la calle Bartolomé Mitre 2227, piso 14. Pero la dirección correcta es en el piso 2, departamento 14, del contrafrente de ese modesto inmueble. Allí todavía vive su madre. “Hace muchos años que [Matías] vive afuera”, explicó, cuando un cronista de LA NACION se identificó y pidió hablar con su hijo para consultarle por cuestiones del fútbol.

-¿De fútbol? ¿Él? -indagó sorprendida-. Que yo sepa, no.