Cómo fue la maniobra para desviar US$42 millones a cuatro empresas fantasma de Miami

En diciembre de 2021, Claudio “Chiqui” Tapia logró el apoyo de todos los integrantes del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para designar a una empresa desconocida como agente comercial de la entidad en el exterior. TourProdEnter LLC se había creado apenas cuatro meses antes en Florida, Estados Unidos. Al frente aparecía Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal de Tapia. Y durante los siguientes cuatro años, manejaron una fortuna. LA NACION reveló ayer que esa firma acumuló más de US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos. Pero sólo una parte se destinó a solventar las actividades de la entidad de la calle Viamonte, dentro y fuera de la Argentina. Del resto, al menos US$42 millones terminaron en cuatro sociedades constituidas en Miami que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada.

Los ingresos bancarios de TourProdEnter LLC provinieron de tres grandes fuentes: sponsors de la selección argentina, derechos de transmisión televisiva e ingresos por los partidos amistosos.

Esos fondos se acumularon en cuatro bancos: más de US$146 millones en el Bank of America, otros US$72,4 millones en el Synovus, US$41 millones en el Citibank y el remanente en el JP Morgan, según surge de un análisis de registros bancarios confidenciales a los que accedió y analizó LA NACION, tras la intervención de la Justicia de Estados Unidos.

Faroni junto a su esposa X

¿Cómo se administraron esos fondos? Los registros bancarios reflejan que la empresa giró al menos US$42 millones a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC, en inglés) constituidas en Miami con transferencias constantes de montos de cinco y seis cifras.

Las sociedades son Soagu Services LLC, que recibió US$10,8 millones; Marmasch LLC, con giros por US$13,4 millones; Velp LLC, con US$3 millones; y Velpasalt LLC, con US$14,7 millones, aun cuando no registran empleados, ni actividad verificada.

Juntas y por separado, las cuatro sociedades muestran características singulares que alimentan la posibilidad de que sean sociedades “vehículo” que intermedien en un eventual desvío de decenas de millones de dólares de la AFA hacia personas que permanecen en las sombras.

Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC registraron domicilio en la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, un edificio de oficinas de dos plantas en Miami donde funcionan desde un local de limpieza de cutis a estudios jurídicos y consultorios médicos que se promociona en Internet por ofrecer el servicio de “oficinas virtuales”.

Soagu LLC, Marmasch LLC y Velp LLC registraron domicilio en la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road

Más datos sospechosos. Las cuatro empresas utilizaron como agente registradora a la firma Registered Agents Inc, con sede en Wyoming, que durante los últimos años quedó bajo la lupa de The Washington Post y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés). Y algo más: los titulares de tres de las cuatro sociedades (Soagu, Marmasch y Velpasalt) residen o trabajan en la ciudad rionegrina de Bariloche.

Las cuatro cuentas bancarias de TourProdEnter LLC, en tanto, están a nombre de Erica Gillette, quien se presenta en redes sociales como “dedicada a la familia full time”. Su marido, el empresario Javier Faroni, aparece como firmante en la cuenta del JP Morgan y tiene tarjetas de crédito vinculadas a la cuenta del Bank of America.

.

Además de productor teatral, Faroni tiene vínculos políticos explícitos: integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Alberto Fernández y fue diputado bonaerense por el Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa.

Ante la consulta de LA NACION, Gillette y Faroni se negaron a contestar preguntas. Pero allegados al empresario dijeron que “la empresa TourProdEnter es agente comercial de AFA en el mundo y su función es organizar la logística de la AFA”. “Dentro de esas funciones es agente de cobro y de pago, siempre en el marco correcto de su giro comercial y de acuerdo a la relación contractual estipulada con la AFA. En ese contexto ejecuta las acciones que deba hacer por su función de logística y de acuerdo a instrucciones formales de la asociación, entre ellas, en ocasiones y según corresponda, como agente de cobro y pago”.

Otro de los destinos más recurrentes del dinero transferido desde TourProDenter fue Adcap Uruguay Agente de Valores. Recibió US$109,9 millones, según la documentación analizada por LA NACION. La cuenta del Bank of America fue la más utilizada para estos movimientos. De allí salieron US$76,6 millones, de los cuales US$8,7 millones llevan el concepto de “Pop pago para proveedores AFA”.

La entidad regulada por el Banco Central uruguayo especializa su servicio para empresas e instituciones en manejo de inversiones y liquidez.

Consultados por LA NACION, desde Adcap confirmaron que TourProdEnter LLC y la AFA son sus clientes, que al igual que “miles” de clientes más recurrieron a vehículos regulados en distintos países y “usaron el mercado de bonos para realizar pagos desde y hacia el exterior, dado el cepo cambiario y la brecha cambiaria” que regía en la Argentina.