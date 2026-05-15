Mauricio Macri, tras las críticas al gobierno de Milei: “Si el Pro calla, lo que logramos es que el populismo avance”

Mauricio Macri reapareció después del “manifiesto” de Pro con críticas al gobierno de Javier Milei y encabezó un acto con dirigentes bonaerenses en el Club Galicia de Olivos. La actividad formó parte de su gira “Próximo Paso”, con la que busca reposicionar al partido rumbo a la contienda electoral de 2027.

A cargo del discurso de cierre, Macri ratificó que seguirá marcando sus diferencias con el Gobierno, pero evitó escalar la tensión con Milei. Defendió el rol de su partido en el nuevo escenario político y advirtió que “está para cuidar el cambio, para completarlo”.

“El Pro dice lo que cree y no traiciona lo que piensa. Es lo más cercano a lo que yo siempre dije de correcto versus políticamente correcto. Lo políticamente correcto es una estafa”, enfatizó.

Enseguida, agregó: “Si Pro calla, lo que logramos es que el populismo avance. Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas. Eso es lo que nos ha marcado como algo distinto”.

Mauricio Macri, en Olivos

Tras un nuevo desmarque del Gobierno, el exmandatario dijo que “no hay segundas intenciones” . “El trabajo está puesto en que el cambio sea irreversible. El Pro tiene un único compromiso que es la lealtad absoluta a estos valores -equilibrio fiscal, estabilidad, gestión- y un cambio que tiene que ser permanente. Esto es el próximo paso”, completó.

A su vez, Macri arremetió contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Afirmó que le “da mucha lástima por el peronismo” que Kicillof sea su “candidato estrella”. “No hay futuro del país sin futuro en la provincia de Buenos Aires”, subrayó.

Cumbre bonaerense

La actividad fue organizada por el diputado nacional Cristian Ritondo, titular de Pro bonaerense, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. Participan también los diputados Fernando De Andreis, Martín Yeza y Florencia de Sensi. Otra de las invitadas es la legisladora porteña Laura Alonso, una de las dirigentes que, al igual que De Andreis, impulsa una candidatura presidencial de Macri. Aún no hay definiciones al respecto.

Cristian Ritondo y Soledad Martínez, en la cumbre de Pro

La convocatoria se extendió a jefes comunales, legisladores y dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires para empezar a trabajar en la propuesta del sello amarillo en el tradicional bastión del Partido Justicialista (PJ). Por eso, el evento hará foco en analizar la gestión del gobernador Axel Kicillof y mostrar musculo territorial camino a la elección del año que viene.

Pro bonaerense ya había lanzado, hace unas semanas, un informe en el que denunciaba el estado de “abandono” de la Provincia tanto por la falta de obras de infraestructura y la inseguridad como por la falta de información sobre el sistema educativo. Este último es uno de los ejes de la actividad de este viernes: el diputado Martín Yeza lanza la plataforma Radar PBA con la que se hará un relevamiento del estado de la educación en territorio bonaerense para suplir la falta de información oficial.

Martín Yeza, uno de los expositores en el acto de Pro

De Andreis, uno de los armadores de la gira “Próximo Paso”, también habló en la cumbre y, junto con Ritondo, marcará el rumbo del partido con un discurso más político que técnico.

“Nuestra lealtad no es con un gobierno, más allá de que lo acompañamos y mantenemos la gobernabilidad; nuestra lealtad es con nuestros valores”, remarcó De Andreis. El diputado, de extrema confianza de Macri, era uno de los pocos dirigentes del espacio que conocía el “manifiesto” antes de su publicación.

Antes de retirarse del acto, De Andreis afirmó: “No vamos a romper con el Gobierno”.

MANIFIESTO PRÓXIMO PASO



Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.



Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T — PRO (@proargentina) May 10, 2026

En la filial bonaerense del partido impera una vocación frentista. Esperan sellar una alianza antiperonista que permita desplazar al PJ de la gobernación. Ritondo, principal artífice del acuerdo con LLA el año pasado, apuesta a reeditar esa confluencia en la próxima contienda electoral.

Ritondo, en Olivos Alessia Maccioni

“Junto con Cristian Ritondo, nosotros estamos trabajando para hacer un frente lo más amplio posible con LLA y el radicalismo”, aseguró el diputado nacional Javier Sánchez Wrba a LA NACION, que espera que el ministro del Interior, Diego Santilli, lidere esa coalición como candidato a gobernador. “Volver a ir divididos es ser funcionales a Kicillof”, continuó.

Santilli sigue afiliado a Pro, pero ya no participa de la mayoría de los actos de su partido. El funcionario se sumó la semana pasada a un encuentro con intendentes de la provincia para escuchar sus demandas de gestión y también intentar acercar posicionar con el gobierno nacional para allanar el camino hacia una nueva alianza. Hoy, no fue a la cumbre de Pro bonaerense.

Mauricio Macri, junto a Cristian Ritondo, titular de Pro en Buenos Aires, durante el acto en Vicente López

Para volver a confluir en un mismo espacio, tanto Ritondo como Santilli deberán limar algunas asperezas entre el partido de Milei y jefes comunales de Pro, que reclaman por la falta de cooperación del sello violeta en los Concejos Deliberantes. En el último encuentro, Santilli se llevó algunas demandas sobre este tema y también por deudas y obras de infraestructura. El ministro del Interior se comprometió a trabajar para solucionarlo.

El diputado Sánchez Wrba, cercano a Ritondo, durante el acto en Olivos

En este contexto, el “manifiesto” que compartió Macri en la cuenta oficial del partido con críticas al oficialismo nacional generó malestar entre algunos dirigentes que buscan un nuevo acuerdo electoral o, al menos, un pacto de gobernabilidad en sus distritos. El expresidente había cuestionado la “soberbia” con la que actúan algunos dirigentes que “piden sacrificios que no están dispuestos a hacer”. La publicación se interpretó como una crítica implícita al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la investigación judicial que enfrenta por su aumento patrimonial.

“El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta”, señaló el espacio liderado por Macri. El manifiesto concluye con una consigna que funciona como síntesis del mensaje: “Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso”.