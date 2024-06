Cómo funcionará el nuevo sistema que anunció Federico Sturzenegger que reemplaza la compra y el acopio de alimentos

Escuchar

Luego de que se conociera que cerca de cinco mil toneladas de alimentos adquiridos durante la anterior gestión se encontraban guardados en los depósitos del Ministerio de Capital Humano, este domingo el Gobierno anunció el lanzamiento de un nuevo diseño para el sistema de acopio de alimentos.

Según anunció el -hasta ahora- asesor presidencial Federico Sturzenegger se trata de la migración a un sistema de contratos contingentes, en donde el objetivo “se mantiene inalterado pero la ejecución cambia radicalmente”.

Esta iniciativa, tal como explicó el economista, se trató de un pedido del presidente Javier Milei y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“En el nuevo sistema no se compran los bienes sino que compra una ‘opción de compra’ de esos bienes (en jerga financiera es un call option)”, explicó. Se trata de un contrato que otorga el derecho, pero no la obligación, a comprar cierto mercado a un determinado precio en una fecha específica de vencimiento.

“El sector privado cobra por proveer ese seguro y a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se le requiera. Es una idea muy sencilla: el Gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia”, precisó Sturzenegger en un hilo de X. Y siguió: “El sector privado usa toda su logística y capacidad de almacenamiento para proveer este stock. Y como ese stock rota, los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito”.

Sturzenegger criticó así que el Estado sea quien maneje el stock de productos acopiados. “Es como si yo en vez de comprar un seguro de mi auto decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente”, señaló, y agregó: “Mucho más eficiente es tener un seguro que me provea esos repuestos cuando lo necesito. Si los tengo en casa necesito un lugar, los tengo que traer, se me pueden dañar, me los pueden robar, y si tienen fecha de vencimiento se me pueden vencer. Todos estos costos se evitan o serán muy inferiores con un contrato contingente”.

En esa línea, el asesor de Milei apuntó que “una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados”. “Esto último es lo que la ministra Pettovello ha ido descubriendo durante su gestión y por eso los ataques”, dijo, en alusión al escándalo desatado en la cartera de Capital Humano.

“La migración a un sistema de contratos contingentes barrerá con otro más de los mecanismos con los cuales el sistema político ha lucrado con la pobreza, claro está, hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia”, cerró.

Milei dijo este domingo en diálogo con Radio Mitre que la iniciativa “busca eliminar totalmente el margen de error” y defendió el instrumento que anunció más temprano el asesor económico. El presidente dijo que además de entregar los alimentos de manera directa a través del Plan Alimentar comunidad, “que está dirigido para los comedores de verdad”, se diseñó una estrategia de contingencia.

“Se paga una prima y en caso de que se presente el incidente, como si fuese un seguro, usted la ejecuta. ¿Cuál es la ventaja? Como se ejecuta cuando se le da la gana, con fecha de expiración, eso hace que usted no necesite tener los stocks y nos ahorramos dinero en términos de almacenamiento. No hay más un problema de alimentos vencidos. Además, acá uno arma un contrato para cada tipo de producto depende la necesidad que se presenta”, indicó el mandatario.

“Se acabó la corrupción y la intermediación de los pasamanos. Es un instrumento fabuloso que nos amplifica el poder de cobertura. Los corruptos se van a enojar porque se les termina”, enfatizó Milei.

