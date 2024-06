La reacción de Milei frente a las acusaciones a Pettovello, el almuerzo en Olivos y los llamados de Sturzenegger

Escuchar

La jornada del domingo fue intensa para el presidente Javier Milei, de regreso de su gira por Estados Unidos y El Salvador. Sus principales intervenciones lo mostraron dispuesto a defender sin medias tintas a su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien quedó en el ojo de la tormenta por la renuncia de distintos funcionarios y los coletazos de las denuncias judiciales y políticas en su contra por el acopio de toneladas de alimentos en depósitos estatales .

“La estrategia de los kirchneristas es atacar al denunciante. Es lo que está pasando en Capital Humano. Una ministra, valiente, capaz, con todas las agallas para enfrentar a estos delincuentes. Qué va a esperar de un kirchnerista: que la traten de operar, que la ensucien por los medios”, dijo el Presidente en declaraciones a radio Mitre.

Pettovello concluyó la semana en medio de fuertes turbulencias, que incluyó el desplazamiento de Pablo de la Torre de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, denuncias por presuntas contrataciones irregulares y una investigación judicial abierta por los alimentos almacenados en los depósitos de Capital Humano. Su ministerio había avanzado fuertemente en denuncias contra comedores fantasmas y contra los grupos piqueteros que intermediaron con los planes sociales.

Tras repasar las denuncias que se hicieron contra los piqueteros, el primer mandatario no descartó este domingo “que este conjunto de kirchneristas quieran tirar un muerto, porque los kirchneristas son así”. Se refería a la reacción que podían generar las acusaciones por el uso de fondos y planes sociales destinados a los sectores vulnerables, que el Gobierno motoriza, en una primera etapa, contra el Polo Obrero y el Movimiento Evita.

Distintos ministros y funcionarios repitieron los mismos argumentos del Presidente durante toda la jornada, abroquelados en defensa de la funcionaria y amiga personal del primer mandatario. “Sandra Pettovello es una ministra muy importante, debió asegurar las políticas sociales en medio del desmadre de cómo se manejaron las políticas sociales durante los últimos años”, dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante una entrevista con LN+.

La entrevista radial llegó luego de una jornada en la quinta de Olivos que incluyó un almuerzo entre Milei y Pettovello. En este almuerzo, según anticipó el programa La Cornisa, en LN+, el asesor y posible ministro Federico Sturzenegger fue consultado por su idea de poner en marcha un nuevo sistema de reparto de alimentos. Se trata del plan que el extitular del Banco Central y “padre” del mega DNU de desregulación económica explicitó vía redes sociales, horas más tarde.

Nuevo sistema

En el sistema “alternativo” que propone Sturzenegger, según él mismo explicó, “el objetivo de emergencias a cubrir se mantiene inalterado pero la ejecución cambia radicalmente. En el nuevo sistema no se compran los bienes sino que compra una “opción de compra” de esos bienes”, a empresas proveedoras de alimentos.

Según Sturzenegger, “ el sector privado cobra por proveer ese seguro y a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se le requiera . Es una idea muy sencilla: el Gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia”, detalló. Y agregó que “una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra cosa es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados”, en línea con las acciones de Pettovello contra los movimientos sociales. La ofensiva de la ministra también derivó e una denuncia contra el ya exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia Pablo de la Torre, una vez que se supo que una buena parte de los alimentos acopiados tenía vencimiento el mes próximo, contradiciendo así los argumentos oficiales dados hasta entonces.

Desde la Casa Rosada evitaron precisar si la propuesta se había discutido anteriormente en el gabinete, aunque estimaron que “seguramente Federico lo tenía craneado desde hace tiempo y ahora lo puso sobre la mesa”. El propio Sturzenegger afirmaba en conversaciones reservadas que el plan “es 100 por 100 de Sandra”. Reiteraba que se trata de “una idea sencilla” y se preguntaba: “¿Por qué razón convivimos en silencio con el otro sistema durante 30 años?”.

Fuentes oficiales explicaron a LA NACION que ya existe un sistema similar de compras del Estado , a través de convenios marco con órdenes de compra abierta, aunque no de las dimensiones del que se propone ahora. “Es buena la idea, el Estado no tiene que stockearse y se ahorra el costo del depósito”, explicaron fuentes oficiales. Resta saber si las empresas proveedoras de alimentos cobrarán por el seguro por anticipado, o contra entrega parcial, uno de los puntos que no quedaron claros en las explicaciones de Sturzenegger.